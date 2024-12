چارلی کاکس در فیلم avengers بعدی حضور خواهد داشت

اینطور که به نظر می‌رسد چارلی کاکس در یکی از پروژه‌های بزرگ MCU (فیلم Avengers بعدی) حاضر خواهد شد؛ کاکس پیش از این به خاطر ایفای نقش کاراکتر دردویل در سریال Daredevil محبوب شد.

کاکس برای ایفای نقش شخصیت مت مرداک در مجموعه نتفلیکسی Daredevil مورد تحسین قرار گرفت. با این وجود، سریال مذکور ناگهان پس از فصل سوم کنسل شد. حالا او باری دیگر پس از ایفای نقش شخصیت خود در فیلم Spider-Man No Way Home، سریال She-Hulk Attorney at Law و Echo، در مجموعه مورد انتظار Daredevil Born Again که در سال ۲۰۲۵ برای دیزنی پلاس منتشر خواهد شد، در قامت دردویل ظاهر می‌شود. برای تماشای تصویر جدید چارلی کاکس در حال آماده شدن برای پروژه‌ای در جهان سینمایی مارول، تصویر اینستاگرامی زیر را ببینید.

اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Avengers: Doomsday, Avengers: Secret Wars, Charlie Cox, Daredevil, Daredevil Born Again

منبع متن: gamefa