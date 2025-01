بیل اسکاشگورد به بازی در نقش جوکر علاقه نشان داد

بیل اسکاشگورد در جریان یک پادکست به بازی در نقش جوکر در فیلم The Brave and the Bold علاقه نشان داد.

بیل اسکاشگورد یکی از بازیگرانی است که طرفداران زیادی او را در نقش جوکر تصور می‌کنند و معتقدند که او می‌تواند به خوبی این نقش را به نمایش بگذارد. فیلم The Brave and the Bold نیز اولین فیلم بتمن است که زیر نظر جیمز گان ساخته خواهد شد و به همین دلیل بینندگان مشتاق هستند تا ببینند چه کسانی برای بازی در این فیلم انتخاب خواهند شد.

شخصیت جوکر یکی از شخصیت‌های مورد علاقه‌ی بیل اسکاشگورد نیز است و او به بازی در این نقش علاقه نشان داد و در جریان پادکست Happy Sad Confused گفت که جوکر خیلی خوبی درون خودش دارد. آخرین فیلم کمیک بوکی او مربوط به فیلم The Crow می‌شود که مدتی قبل پخش شد.

کارگردان فیلم The Brave and the Bold اندی موسکیتی است و همین موضوع شاید احتمال حضور بیل اسکاشگورد را در این فیلم بیشتر کند؛ اندی موسکیتی کارگردان فیلم‌های It بوده و به همین خاطر شاید موسکتی بخواهد همکاری‌اش با بیل اسکاشگورد را به دنیای سینمایی دی‌سی بکشاند. از آنجایی هم که جیسون موموآ به عنوان بازیگر شخصیت لوبو انتخاب شده، به نظر می‌رسد که سازندگان به انتخاب‌های احتمالی طرفداران اهمیت می‌دهند.

در هر صورت، علاقه نشان داد بیل اسکاشگورد به معنای این نیست که او برای این نقش در حال مذاکره است و باید منتظر اخبار بیشتری از فیلم The Brave and the Bold باشیم؛ هرچند کارگردان این فیلم اعلام کرده که شاید این فیلم کمی تاخیر بخورد.

