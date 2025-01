مجموعه جزئیات فیلم Guardians of the Galaxy جهان MCU

اگر بخواهیم به تاریخ سینما نگاه کنیم هیچ فرنچایزی تاثیرگذارتر و بزرگتر از Star wars نمی‌توانیم پیدا کنیم؛ پس مارول هم فیلم Guardians of the Galaxy را ساخت. اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم هیچ گروهی در جهان کمیک بوک‌های مارول، فراموش‌شده‌تر از Guardians of the Galaxy نبود. از رفتار شخصیت‌ها تا ظاهر اورجینال آنها و […]

