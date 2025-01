یکی از سکانس‌های مبارزه در فیلم Ballerina حذف شده است

به تازگی آشکار شده که یکی از سکانس‌های مبارزه در فیلم Ballerina نسخه فرعی جان ویک حذف شده است. فیلم سینمایی From the World of John Wick: Ballerina اولین نسخه فرعی ساخته شده از فرنچایز جان ویک به شمار می‌رود که قرار است حول محور شخصیت جدیدی با هنرنمایی آنا د آرماس باشد و اتفاقات […]

یکی از سکانس‌های مبارزه در فیلم Ballerina حذف شده است علی محمدپناه ۰۹:۰۰ ۱۴۰۳/۱۰/۱۳