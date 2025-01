تریلر جدیدی از فیلم Love Me منتشر شد

تریلر جدید منتشر شده از فیلم Love me، نقش‌آفرینی کریستن استوارت و استیون ین را در دنیای پس از آخرالزمان نشان می‌دهد.

فیلم Love Me یک داستان عاشقانه را در دنیای پس از آخرالزمان به نمایش می‌گذارد. این فیلم قرار است داستان منحصر به فردی را به تصویر بکشد که هوش مصنوعی را با احساسات انسانی ترکیب می‌کند. این فیلم که به نویسندگی و کارگردانی مشترک سام و اندی زوچرو ساخته شده است، کریستن استوارت و استیون ین را در نقش دو هوش مصنوعی به تصویر می‌کشد که پس از انقراض انسان‌ها، به شکل انسانی درآمده‌اند و عاشق یکدیگر می‌شوند. این دو شخصیت از طریق آواتارهای مجازی و با استفاده از اطلاعات باقی‌مانده در اینترنت دنیای پس از انسان‌ها را کاوش می‌کنند و شروع به پرسیدن سوالاتی بنیادین در مورد عشق، آینده و وجودشان می‌کنند. این فیلم در جشنواره ساندنس در ژانویه ۲۰۲۴ به نمایش درآمده است و با دریافت نقدهای مختلفی امتیازش در راتن تومیتوز به ۴۷ درصد رسیده است.

انتخاب کریستن استوارت برای ایفای نقش در Love Me در ادامه‌‌ی روند انتخاب‌های خاص او پس از شهرتش در سری فیلم‌های Twilight قرار دارد. پس از ایفای نقش در نقش محبوب بلا سوآن، استوارت به سراغ مجموعه‌ای از نقش‌های خاص و غیرمتعارف رفته است از جمله بازی در فیلم‌های هنری مانند Spencer که برای آن نامزد اسکار شد و یا فیلم‌هایی همچون Personal Shopper و Crimes of the Future که بسیار متفاوت بودند. همچنین استیون ین که برای بازی در فیلم Minari نامزد اسکار شده، پس از بازی در نقش گلن ری در سریال The Walking Dead، در پروژه‌های متنوعی در ژانرهای مختلف حضور یافته است. او در فیلم‌هایی مانند Nope و Okja و همچنین در سریال‌های تلویزیونی چون انیمیشن Invincible و درام معروف Beef بازی کرده است. این دو بازیگر انتخاب‌های سینمایی غیرمتعارفی داشته‌اند که نشان‌دهنده تمایل آن‌ها به تجربه نقش‌های متفاوت است.

با توجه به اطلاعات منتشر شده از این فیلم هنوز مشخص نیست که آیا این فیلم با مخاطبان ارتباط برقرار خواهد کرد یا خیر اگرچه استوارت و یئون هر دو بازیگران برجسته‌ای هستند. تریلر فیلم ویژگی‌های منحصر به فردی را از جنبه رمانتیک داستان به نمایش می‌گذارد که ممکن است موجب افزایش علاقه مخاطبان به این پروژه شود، به‌ویژه با نزدیک شدن به تاریخ اکران این اثر که در اواخر ژانویه قرار دارد.



منبع: Screen Rant