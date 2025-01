سهام CD Projekt Red پس از معرفی The Witcher 4 افزایش چشمگیری ثبت کرد

آرمین مکاری ۱۷:۲۲ ۱۴۰۳/۱۰/۱۳

سال ۲۰۲۴ برای استودیوی لهستانی CD Projekt Red سال پر جنب‌وجوشی نبود، اما این شرکت در مراسم The Game Awards 2024 با انتشار تریلر زیبایی از عنوان مورد انتظار The Witcher 4 رونمایی کرد. اکنون اعلام شده است با تخفیف‌های مداوم روی بازی‌های Cyberpunk 2077 و The Witcher 3 همراه با هیجانی که رونمایی از The Witcher 4 در صنعت بازی‌سازی و بین طرفداران ایجاد کرد، باعث شد ارزش سهام CDPR در سال ۲۰۲۴ به میزان چشمگیر ۷۱ درصد افزایش یابد. با وجود این که CDPR در سال ۲۰۲۴ عرضه مهمی نداشت، توانست به لطف هایپ ایجاد شده پیرامون The Witcher 4، ارزش سهام خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و شروع قدرتمندی برای سال ۲۰۲۵ رقم بزند. به گفته شرکت Kantan Games، سهام CDPR در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۱.۰۹ درصد رشد کرد. پس از آن، Roblox با ۳۴.۵۴ درصد افزایش در رتبه دوم قرار گرفت. شرکت‌های Take-Two ،EA و Embracer نیز روندهای مشابهی را تجربه کردند، در حالی که ارزش سهام برخی استودیوهای بزرگ دیگر در همین سال به شدت کاهش یافت.