ده دیالوگ برتر شخصیت آنگ در انیمیشن Avatar: The Last Airbender

آنگ در ابتدای انیمیشن Avatar: The Last Airbender تنها دوازده سال دارد و برای پسری با این سن، سخت است که مسئولیت نجات دنیا از جنگی طولانی مدت را بعهده بگیرد؛ او بی‌تجربه است و در برخی موقعیت‌ها نیز ناپخته عمل می‌کند. اما با این حال او ویژگی‌هایی به لحاظ برخورد با مسائل دارد که […]

آنگ توسط راهبه‌ها پرورش یافته و تاثیرات آن‌ها باعث شده تا او تبدیل به فرد بسیار خوب و با تفکری شود؛ او چیزهای زیادی را از راهبه‌ها یاد گرفته که می‌تواند در موقعیت‌های مختلف سفرش برای نجات دنیا استفاده کند. انیمیشن Avatar: The Last Airbender پس از بیست سال همچنان یک انیمیشن محبوب محسوب می‌شود که با شخصیت‌های دوست‌داشتنی‌ای مثل آنگ، خاطرات خوشی را برای هوادارانش ساخت. در ادامه با بهترین دیالوگ‌های شخصیت آنگ آشنا می‌شویم.

۱۰- «ما همه به هم متصل هستیم. همه چیز به هم متصل است.» – فصل دوم قسمت نوزده

Avatar: The Last Airbender, The legend of korra, انیمیشن آواتار: آخرین بادافزار

منبع متن: gamefa