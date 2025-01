کانیه وست، رپر آمریکایی اعتقاد دارد که The Last of Us: Part II بهترین بازی تاریخ است

کانیه وست (Kanye West)، یکی تاثیرگذار‌ترین رپر‌ها و تهیه‌کنندگان تاریخ موسیقی آمریکا، در چند سال گذشته حواشی زیادی را پشت سر گذاشته است. حال در جدید‌ترین استوری اینستاگرام خود، نشان داد که درکنار تولید موسیقی، به تجربه بازی‌های ویدیویی، نظیر دنباله The Last of Us نیز علاقه دارد.

در جدید‌ترین استوری خود، کانیه وست (که اسم خود را رسماً به Ye تغییر داده است) ضمن انتشار تصویری از گیم‌پلی خود در حالت Survival +، بازی The Last of Us: Part II را «بهترین گیمی که تا کنون ساخته شده است» نامید و اعتراف کرد که کل روز خود را صرف تجربه آن کرده است.

منبع متن: gamefa