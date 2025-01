دیوید فینچر قرار بود فیلمی در فرنچایز هری پاتر بسازد

دیوید فینچر در صحبت‌های جدید خودش آشکار کرده که با او صحبت‌هایی برای کارگردانی فیلمی در فرنچایز هری پاتر شده بود.

دیوید فینچر از جمله فیلم‌سازان برجسته و سرشناس به شمار می‌رود که در کارنامه هنری خودش سابقه ساخت آثار بسیار برجسته و بزرگی را دارد و تاکنون نیز نام او برای پروژه‌های مختلفی آورده شده که شامل دو دنباله برای The Girl With the Dragon Tattoo، اقتباسی از رمان Rendezvous With Rama از آر سی کلارک و دنباله فیلم World War Z است و این پروژه‌ها یا به کس دیگری واگذار شدند یا اینکه به ثمر ننشستند.

دیوید فینچر در یکی از مصاحبه‌های تازه خودش آشکار کرده که او مذاکراتی با کمپانی برادران وارنر برای کارگردانی فیلم سینمایی‌ای در فرنچایز Harry Potter داشته اما پس از اینکه او نظر و ایده‌اش برای این فیلم را بیان کرده، دیگر مذاکرات آن‌ها جلوتر نرفته است. او گفته:

وقتی که از من خواسته شد تا بیایم و درباره اینکه چطور می‌توانم یک فیلم هری پاتر بسازم، صحبت کنم. من گفتم که من فقط نمی‌خواهم یک نسخه هالیوودی ساده و سرراست بسازم بلکه می‌خواهم ترسناک باشد و شبیه به فیلم Withnail and I به نظر برسد.

