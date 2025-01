بازگشت احتمالی اندرو گارفیلد به نقش Spider-Man

با توجه به اینکه فیلم‌برداری Spider-Man 4 قرار است اواخر امسال آغاز شود، اندرو گارفیلد در مصاحبه اخیرش به صحبت در مورد این موضوع پرداخته است که آیا بازگشتی به دنیای سینمایی مارول دارد یا خیر.

پس از حضور موفق اندرو گارفیلد در فیلم Spider-Man: No Way Home گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد احتمال بازگشت او به عنوان اسپایدرمن‌ مطرح شده است. اگرچه گزارش‌هایی در مورد حضور گارفیلد در Spider-Man 4 در کنار تام هالند منتشر شده، این بازیگر در مصاحبه‌ای اخیرش با GQ این ادعاها را رد کرده است. او گفته است که هیچ شایعه‌ای مبنی بر قرارداد او برای بازی در این فیلم حقیقت ندارد و با شوخی اشاره کرده که انکارهای قبلی او در مورد حضورش در No Way Home باعث شده که مخاطبان به گفته‌های او شک کنند. گارفیلد همچنین ابراز کرده است که در صورتی که بازگشت به این نقش برایش معنا داشته باشد و با اهداف شخصی و حرفه‌ای‌اش همخوانی داشته باشد، ممکن است دوباره این نقش را بازی کند.