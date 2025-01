کارگردان انیمه Your Name به زودی اثر جدید خود را معرفی می‌کند

ماکوتو شینکای، کارگردان انیمه Your Name، به زودی از پروژه جدید خود رونمایی خواهد کرد. ماکوتو شینکای در طول دهه گذشته با آثار تحسین شده‌ای مانند Your Name، Suzume و Weathering with You به یکی از محبوب‌ترین کارگردانان مدیوم انیمه تبدیل شده است. شینکای بیشتر به خاطر روایت داستان‌هایی پر از لحظات احساسی و سبک […]