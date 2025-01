پاسخ جالب جیم کری به احتمال حضورش در فیلم Sonic the Hedgehog 4

جیم کری در پاسخ به سوالی درباره حضورش در فیلم سینمایی Sonic the Hedgehog 4 صحبت‌های جالبی انجام داده است.

فیلم سینمایی «سونیک خارپشت ۳» در روزهای پایانی سال ۲۰۲۴ میلادی به روی پرده سینماها آمد و توانست عملکرد بسیار خوبی را در گیشه از خودش به جای بگذارد و همین نیز سبب شده تا امید برای ادامه پیدا کردن این فرنچایز در بین مخاطبان و همچنین سازندگان آن وجود داشته باشد.

با وجود اتفاقاتی که در فیلم سینمایی «سونیک خارپشت ۳» رخ داده و همچنین عدم تمایل جیم کری برای ادامه بازیگری که حتی حضورش در فیلم سینمایی سوم نیز به سختی رخ داده بود، به نظر می‌رسد که این بازیگر اشتیاق لازم برای حضور در فیلم چهارم این فرنچایز را دارد.

