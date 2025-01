فیلم لایو اکشن He-Man تفاوت قابل توجهی با انیمیشن آن خواهد داشت

نیکلاس گالیتزین تایید کرده که فیلم لایو اکشن He-Man تفاوت قابل توجهی با انیمیشن کلاسیک He-Man and the Masters of the Universe خواهد داشت.

سال گذشته، تراویس نایت به عنوان کارگردان فیلم لایو اکشن Masters of the Universe برای همکاری با استودیوهای آمازون MGM و Mattel انتخاب شد. در ماه مه ۲۰۲۴، مشخص شد که گالیتزین، که به خاطر حضور در فیلم‌هایی مثل Red, White & Royal Blue در سال ۲۰۲۳ و The Idea of You در سال ۲۰۲۴ شناخته می‌شود، نقش آفرینی به عنوان He-Man را بر عهده خواهد گرفت.

گالیتزین در گفت‌وگو با هالیوود ریپورتر، در پاسخ به این سوال که برای آماده شدن برای این نقش، آیا انیمیشن He-Man and Masters of the Universe را تماشا کرده است، گفت:

بله، تماشا کردم. ببینید، نسخه ما کاملاً با انیمیشن اصلی متفاوت است که همه ما قبول داریم در نوع خود جذاب و برای آن دوره زمانی بسیار خوب عمل کرده است. اما از آن زمان تاکنون چندین بازسازی دیگر نیز وجود داشته است، مانند نسخه Revelation از Master of Universe و کمیک‌های آن. ما فیلمنامه خود را به عنوان یک مرجع اصلی در نظر می‌گیریم. اما شنیدن این موضوع که این سریال برای بسیاری از افراد چه معنایی داشته است، بسیار شگفت‌انگیز است. این سریال برای بسیاری از افراد بسیار تأثیرگذار بوده است، بنابراین ساخت چیزی که هم جنبه نوستالژی داشته باشد و هم بتواند طرفداران جدیدی جذب کند، بسیار هیجان‌انگیز است.

علاوه بر مایکل گالیتزین، فیلم Masters of the Universe به کارگردانی نایت شاهد حضور ستارگانی چون آلیسون بری در نقش شخصیت منفی Evil-Lyn، ادریس البا در نقش دانکن، جرد لتو در نقش اسکلتور، سم سی. ویلسون در نقش ترپ جو، هافثور بیورنسون در نقش گوت من و کوجو اتا در نقش تری-کلپس خواهد بود.

جزئیات دقیق داستان این فیلم در حال حاضر محرمانه نگه داشته شده و منتشر نشده است. با این حال، تاریخ اکران جهانی “Masters of the Universe” در ایالات متحده برای ۵ ژوئن ۲۰۲۶ تعیین شده است.

