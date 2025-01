تریلر جدید از سریال When the Stars Gossip منتشر شد

تریلر جدید از سریال When the Stars Gossip منتشر شد علی بهنیا ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵

نتفلیکس تریلر جدیدی از سریال When the Stars Gossip منتشر کرده است که ترکیبی از عشق، ماجراجویی و طنز را نمایش می‌دهد. داستان سریال When the Stars Gossip با معرفی گونگ ریونگ به عنوان یک فضانورد حرفه‌ای که به وظایفش در ایستگاه فضایی وفادار است، آغاز می‌شود. این ایستگاه فضایی برای مدتی میزبان گروهی از گردشگران فضایی می‌شود که هر یک داستان و انگیزه‌ای متفاوتی دارند. یکی از گردشگران (ایو کیم) شخصیتی کاریزماتیک و پرانرژی است که حضورش نظم ایستگاه را دچار چالش می‌کند. در این میان، کانگ کانگ‌سو به عنوان یکی از فضانوردان در تلاش است تا میان وظایف حرفه‌ای و شرایط غیرمنتظره‌ای که گردشگران ایجاد می‌کنند، تعادل برقرار کند. ماجراها زمانی پیچیده‌تر می‌شود که رابطه‌ای احساسی میان گونگ ریونگ و ایو کیم شکل می‌گیرد. با ورود شخصیت‌هایی چون چوی گو اون و سانتیاگو گونزالس، تضادها و لحظات طنزآمیز بیشتری به داستان اضافه می‌شود. در نهایت، تیم ایستگاه فضایی و گردشگران مجبور می‌شوند برای مقابله با چالشی جدی همکاری کنند. این سریال در تلاش است ترکیبی از عشق، اعتماد و کار تیمی را به نمایش بگذارد. از طریق دکمه‌ی زیر می‌توانید به تماشای تریلر منتشر شده از این عنوان بپردازید: تماشا از یوتیوب این سریال در ۱۶ قسمت ساخته شده است و شروع پخش آن از 15 دی در روز‌های شنبه و یکشنبه خواهد بود. منبع: Netflix

When the Stars Gossip

