اریک کین نویسنده‌ی Forbes در مقاله‌ای که به تازگی منتشر شده، ابراز کرده است که فیلم “Killers Of The Flower Moon” مستحق دریافت جایزه‌ی بهترین فیلم در اسکار به جای “Oppenheimer” بوده است.

او در مقاله‌ای که تازه منتشر شده به مقایسه دو فیلم Killers Of The Flower Moon و Oppenheimer پرداخته است و بیان کرده است که در ابتدا به دلیل طولانی بودن و موضوع سنگین فیلم Killers Of The Flower Moon از تماشای آن پرهیز کرده بود، اما پس از دیدن آن متوجه شده است که فیلمی بسیار جذاب‌ است. فیلم Killers Of The Flower Moon به کارگردانی مارتین اسکورسیزی ساخته شده و داستان غمگین قبیله‌ی اوساژ را روایت می‌کند که پس از کشف نفت در زمین‌هایشان هدف طمع و فساد قرار می‌گیرند و به قتل می‌رسند. فیلم به زیبایی طمع، استثمار و بی‌عدالتی سیستماتیک را به تصویر می‌کشد و بازی‌ بی‌نظیر لئوناردو دی‌کاپریو، رابرت دنیرو و لیلی گلدستون، احساسات عمیقی را در تماشاگران ایجاد می‌کند.

اخبار سینما ، فیلم و سریال

Killers of the Flower Moon, Oppenheimer

منبع متن: gamefa