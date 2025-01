تعجب کردید؟! به این زودی مگر می‌شود؟ بله شده است. با یک «کامنت‌های هفتۀ» دیگر بازگشته‌ایم تا ترکیبی از اشک و خون به راه بیندازیم و جملات «حلالت نخواهم کرد!» «حلالت نخواهم کرد!» روحمان را نوازش دهد.

حقیقت ماجرا این است که در «کامنت‌های هفته» قبلی طرفداران ناتی داگ و به قولی پلی استیشن را هدف قرار دادیم و قصد داشتیم در پست امروز با کاربران ایکس باکس شوخی کنیم، اما به طرز شگفت‌آوری، هر چه گشتیم ایکس باکس فنی نیافتیم. تنها آثاری که باقی مانده، تعدادی کامنت مشابه بدون توضیح است که به طور قطع به یقین ربات هستند:

“بیخیال“

The Last of Us Part 2 خدا ساخته! این شاهکار قرن دو دسته بد خواه داره … دسته اول موافق و عاشق Last 1 هستند ولی همش از last 2 انتقاد میکنن چرا ؟ چون از لحاظ اعتقادی به لست ۲ گیر دادن که مثلاً بازی خوب نیس بخاطر اینه که Last 2 یکم فمنیسمی هستش و توش گرایش هایی داره ! منم با عقلیت فمنیسم مخالفم و این حیوانات رو جز انسان ها نمی‌دونم ولی باعث نمیشه که یکی از شاهکارهای تاریخ The Last of Us Part 2 بازی خوبی نیست هیچ وقت یه بازی رو از رو اعتقادات و احساسات قضاوت نکنید .

و دسته دوم که کلاً مخالف و بد خواه بازی The Last of Us هستند و این تعداد ???????? اصلأ جز انسان ها حساب نمیشن ????

Lone_wild