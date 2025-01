کارگردان عنوان Alan Wake 2 از عملکرد استودیوی ناتی داگ در صنعت بازی قدردانی کرده و می‌گوید استودیوی رمدی (Remedy) نیز باید به دنبال شهرت مشابهی باشد.

رمدی اینترتینمنت یکی از شناخته‌شده‌ترین و محبوب‌ترین استودیوهای بازی‌سازی محسوب می‌شود که در کارنامه آن ساخت آثار تحسین شده‌ای مانند سری Max Payne، Alan Wake و همچنین عناوینی مانند Control و Quantum Break دیده می‌شود. موفقیت Alan Wake 2 در سال ۲۰۲۳ موجب شده است تا این استودیو به سطوح جدیدی از محبوبیت دست یابد. این استودیو از تیم سازنده سری Uncharted الهام گرفته و هدف آن تبدیل شدن به نسخه اروپایی ناتی داگ است.

کایل رولی (Kyle Rowley)، کارگردان Alan Wake 2 اخیراً در پادکست Behind The Voice حضور یافته و در خصوص آثار خود در صنعت بازی صحبت کرده است. او در خصوص سوالی پیرامون تجربه اولیه کار در رمدی، به نحوه رویکرد خود در توسعه Quantum Break اشاره کرد. کایل رولی اظهار داشت که در ساخت عنوان مذکور از Uncharted الهام گرفته است و قصد دارد کیفیت ناتی داگ را در کار خود تکرار کند.

وی در این باره گفت:

فکر می‌کنم ما باید تلاش کنیم تا به نسخه اروپایی ناتی داگ تبدیل شویم.

تحسین ناتی داگ از سوی رمدی بسیار قابل توجه است. رمدی به خاطر خلق آی‌پی‌های خاطره‌انگیزی مانند Max Payne شناخته شده است و اظهار نظر اخیر آن نشان می‌دهد که استودیوی خالق سری The Last of Us و Uncharted تا چه حد پیشرفت کرده است.

استودیوی رمدی اینترتینمنت در حال حاضر روی ساخت ریمیک Max Payne 1 و ۲ و همچنین Control 2 کار می‌کند.