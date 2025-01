تریلر جدید‌ی از سریال The Tale of Lady Ok منتشر شد

تریلر جدید‌ی از سریال The Tale of Lady Ok منتشر شد علی بهنیا ۰۷:۰۰ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶

سریال افسانه‌ی بانو اوک (The Tale of Lady Ok) یک مجموعه نمایشی در ژانر درام و تاریخی و عاشقانه است که به کارگردانی جین هیوک (Jin Hyuk) ساخته شده است. فیلمنامه سریال The Tale of Lady Ok توسط پارک جی سوک نوشته شده است. این سریال محصول کشور کره جنوبی بوده و در قالب ۱۶ قسمت توسط کمپانی فیلمسازی Copus Korea در سال ۲۰۲۴ ساخته و منتشر شده است .در سریال The Tale of Lady Ok هنرپیشگانی چون لیم جی یون، چو یونگ وو، یون‌ وو، کیم جه وون، کیم جه هوا، اوه ده هوان، هونگ جین گی، یون سو آ، کیم می سوک، سونگ دونگ ایل حضور دارند. داستان این سریال در دوران چوسان اتفاق می‌افتد و بر روی شخصیت “اوک ته یونگ” که یک کارشناس حقوقی است و داستان زندگی او تمرکز دارد. او باهوش، سخت‌کوش و ورزشکار است و در هر شرایطی به دیگران کمک می کند به همین دلیل اطرافیانش او را دوست دارند. اما او رازی دارد؛ نام، شوهر و موقعیت اجتماعی‌اش همه جعلی هستند. در ادامه می‌توانید به تماشای تریلر منتشر شده از این عنوان بپردازید: کیفیت ۷۲۰ کیفیت ۱۰۸۰ پخش این عنوان به تازگی آغاز شده است و در حال حاظر ۳ قسمت اول آن منتشر شده است و ادامه‌ی آن به صورت هفتگی در روزهای شنبه و یکشنبه از شبکه jTBC پخش می‌شود. منبع: Netflix

The Tale of Lady Ok

منبع متن: gamefa