انیمیشن Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl امتیاز بسیار خوبی از بینندگان گرفت

انیمیشن سینمایی Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl توانسته امتیاز بسیار خوبی از بینندگان در وب سایت راتن تومیتوز کسب کند. فرنچایز «والاس و گورمیت» در سال ۱۹۸۹ میلادی شروع شده بود و از زمان آخرین اثر از این مجموعه یعنی انیمیشن سینمایی A Matter of Loaf and Death حدود ۱۷ سال می‌گذرد. حالا نیز […]