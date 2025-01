۱۵ بازی مبارزه‌ای برتر پلی‌استیشن ۴

۱۵. Power Rangers: Battle for the Grid

تهیه‌کننده: nWay / سازنده: nWay

سال انتشار: ۲۰۱۹

زمانی که این بازی برای اولین بار معرفی شد، به دلیل وعده‌اش مبنی بر گرد هم آوردن شخصیت‌های نمادین از دنیای گسترده پاور رنجرز هیجان زیادی ایجاد کرد. از همان ابتدا، استودیوی nWay قصد داشت تا بازی‌ای بسازد که تقریباً سه دهه تاریخ پاور رنجرز را گرامی بدارد و همزمان به عنوان یک بازی مبارزه‌ای مدرن جایگاه خود را تثبیت کند. این بازی با شور و شوق زیادی از سوی طرفداران با عناصر نوستالژی خود مواجه شد و با وجود اینکه متأسفانه هیچ چیز خاصی را در قسمت داستان و حالت‌های تک‌نفره ارائه نکرد، اما عملکرد بسیار خوبی داشت. جنبه‌ی مکانیک مبارزه این بازی کاملا مشابه بازی Marvel vs. Capcom ۳ و یک بازی مبارزه‌ای سه‌ در‌ مقابل سه تیمی است و دقت فوق‌العاده زیادی را می‌طلبد که هدفش راضی کردن طرفداران کمبو‌های پیچیده است. با این حال فهرست شخصیت‌های این بازی بسیار ضعیف است و تنوع خوبی ندارد. با این حال برای کسانی که می‌خواهند خاطرات کودکی خود را زنده کنند، گزینه‌ی چندان بدی هم نیست.

۱۴. Melty Blood: Type Lumina

تهیه‌کننده: Lasengle / سازنده: French-Bread

سال انتشار: ۲۰۲۱

این بازی ادای احترامی عاشقانه به طرفداران دنیای رمان بصری «سوکیهیمه» (Tsukihime) و بازگشتی باشکوه برای سری محبوب «ملتی بلاد» محسوب می‌شود. این بازی توسط استودیوی فرنچ برد که به خاطر مهارت در ساخت بازی‌های مبارزه‌ای دوبعدی شناخته می‌شود، توسعه یافته و با ارائه‌ی گرافیک‌ مدرن، مکانیک‌های بهینه و روایت تازه، جان تازه‌ای به این سری می‌بخشد، در حالی که جذابیت‌های اصلی سری را حفظ کرده است. به طور کلی ملتی بلاد به خاطر گیم‌پلی سریع و مکانیک‌های پیچیده‌اش مشهور شد و با وجود آغاز نه چندان طوفانی‌اش، یک جامعه از طرفداران وفادار بدست آورده است. این سری در طول سال‌ها به یک انتخاب اصلی در تورنمنت‌های محلی، به‌ویژه در ژاپن، تبدیل شده، جایی که طرفداران اغلب در مسابقات غیررسمی گرد هم می‌آیند. در این میان نسخه‌ی «تایپ لومینا» هم به عنوان یک بازسازی و هم نوعی تکامل برای این میراث عمل می‌کند و به گونه‌ای طراحی شده که هم نسل جدید بازیکنان را جذب کند و هم طرفداران قدیمی را راضی نگه دارد.

تایپ لومینا در هسته‌ی خود یک اثر مبارزه‌ای دوبعدی با استایل انیمه‌ای است که بر مبارزات پرسرعت و سیستم‌ کمبوی پیجیده تأکید دارد. فرنچ برد مکانیک‌های بازی را بازطراحی کرده تا تعادلی بین سادگی برای تازه‌کارها و عمق را برای بازیکنان حرفه‌ای برقرار کند. به عنوان مثال مکانیک کمبوی خودکار برای کمک به تازه‌کارها طراحی شده است تا بتوانند به سرعت وارد اکشن شوند. بازی شامل مجموعه‌ای از شخصیت‌های نمادین دنیای سوکیهیمه است و از طرفی شخصیت‌های جدیدی را اضافه کرده که داستان سری را گسترش می‌دهند. هر شخصیت سبک بازی منحصربه‌فردی دارد و برای هر نوع بازیکنی حداقل یک گزینه‌ی مناسب وجود دارد. بر خلاف نسخه‌های قبلی که بیشتر بر محتوای رمان تصویری سوکیهیمه تکیه داشتند، تایپ لومینا یک حالت داستانی ساده‌تر ارائه می‌دهد. این حالت شامل روایت‌های جداگانه برای هر شخصیت است که بینشی درباره انگیزه‌ها و ارتباطات آن‌ها با دنیای اصلی سری ارائه می‌دهد. در نهایت می‌توان گفت که این بازی نمونه‌ای درخشان از احیای یک سری محبوب برای مخاطبان مدرن است.

۱۳. Granblue Fantasy Versus

تهیه‌کننده: Cygames / سازنده: Arc System Works

سال انتشار: ۲۰۲۰

مجموعه‌ی Granblue Fantasy نیز یک سری بازی بزرگ دیگر است که توسعه‌ی نسخه‌های مبارزه‌ای خود را به استودیوی آرک سیستم ورکس سپرده است. گرن‌بلو فانتزی ورسوس یک بازی مبارزه‌ای نیمه‌ سه‌بعدی است که به‌طرزی استادانه داستان‌سرایی غنی دنیای گرن‌بلو فانتزی را با هیجان رقابت بازی‌های مبارزه‌ای سنتی ترکیب می‌کند. این بازی یکی از چشم‌نوازترین تجربه‌های بصری را در ژانر بازی‌های مبارزه‌ای ارائه می‌دهد. با بهره‌گیری از موتور گرافیکی اختصاصی آرک سیستم ورکس، این بازی گرافیکی الهام‌ گرفته از انیمه‌ ارائه می‌دهد. شخصیت‌ها با دقت بسیار بالایی ایجاد شده‌اند و حرکات روان و جزئیات دقیق آن‌ها، هر مبارزه را به یک نمایش بصری جذاب تبدیل می‌کند. همچنین هر مرحله یک پس‌زمینه‌ی زیبا و پرجزئیات دارد که بازیکنان را به دنیای پرجنب‌وجوش Sky Realm می‌برد.

این بازی همچنین به دلیل مکانیک‌های دسترسی‌پذیر خود، انتخابی ایده‌آل برای تازه‌واردها به بازی‌های مبارزه‌ای است. با این حال، لایه‌های عمیقی از پیچیدگی نیز برای بازیکنان حرفه‌ای ارائه می‌دهد. با الهام از ریشه‌های نقش‌آفرینی خود، بازی از سیستم کول‌داون منحصربه‌فردی برای حرکات ویژه استفاده می‌کند. از طرفی به جای کنترل‌های سنتی بازی‌های مبارزه‌ای، بازیکنان می‌توانند با فشار دادن یک دکمه و ترکیب آن با جهت‌ها حرکات ویژه را اجرا کنند، اما یک تایمر از استفاده‌ی بیش از حد این حرکات جلوگیری می‌کند. در این میان بازیکنان حرفه‌ای می‌توانند با استفاده از کنترل‌های کلاسیک این سیستم را دور بزنند و کول‌داون کوتاه‌تری داشته باشند که تعادلی بین سادگی و مهارت را ایجاد می‌کند. از طرفی یک تجربه‌ی تک‌نفره قوی در بازی وجود دارد که دنیای گرن‌بلو را گسترش می‌دهد. گرن‌بلو فانتزی ورسوس پس از عرضه جایگاهی در صحنه‌ی رقابتی بازی‌های مبارزه‌ای پیدا کرد و به رویدادهای بزرگی مانند EVO نیز راه یافت. در صورت لذت بردن از این نسخه، می‌توانید دنباله‌ی آن را نیز تجربه کنید.

۱۲. BlazBlue: Chrono Phantasma

تهیه‌کننده: Arc System Works / سازنده: Arc System Works

سال انتشار: ۲۰۱۲

بازی BlazBlue: Chrono Phantasma سومین نسخه از مجموعه‌ی بلازبلو است؛ یک سری بازی مبارزه‌ای که به خاطر روایت غنی، گرافیک چشم‌نواز الهام‌گرفته از انیمه و گیم‌پلی سریع خود شهرت دارد. این بازی که بر پایه نسخه‌های پیشین نظیر Calamity Trigger و Continuum Shift ساخته شده، تجربه‌ای هیجان‌انگیز ارائه می‌دهد که نباید از دست داد. داستان بازی مبارزه‌ی ابدی میان قهرمانان و شروران را ادامه می‌دهد و درست از جایی که Continuum Shift پایان یافت، شروع می‌شود و عمیق‌تر به اسرار جهان و چرخه‌های زمانی آن می‌پردازد. در این داستان بازیکنان وارد دنیایی پر از درام، شخصیت‌های پیچیده و لحظات عاطفی می‌شوند.

از منظر گیم‌پلی، این نسخه سیستم مبارزه‌ای منحصربه‌فرد خود را بهبود داده و مکانیک‌های جدیدی را معرفی می‌کند. این بازی شامل شخصیت‌های محبوبی مانند جین کیساراگی، ریچل آلوکاردو هازاما است و همچنین شخصیت‌های جدیدی را معرفی می‌کند. هر شخصیت با حرکات، سبک بازی و طراحی منحصربه‌فرد خود شناخته می‌شود. نبردهای این بازی تاکید بر تهاجمی بودن دارد و بازیکنانی را که بیش از حد حالت دفاعی دارند، تنبیه می‌کند. در این میان از حالت آرکید و داستانی گرفته تا حالت تمرینی پیشرفته و حالت آنلاین، بازی محتوای بسیار زیادی ارائه می‌دهد. به طور کلی این بازی نسبت به سری گیلتی گیر از انیمه‌ بیشتر الهام گرفته است و با اینکه تکنیک‌های جنگی پیشرفته‌ی مشابهی وجود دارد، اما تأکید بیشتر بر توسعه‌ی داستان و شخصیت‌ها و انیمیشن‌های پر زرق و برق وجود دارد.

۱۱. Samurai Shodown

تهیه‌کننده: SNK / سازنده: SNK

سال انتشار: ۲۰۱۹

در سال ۲۰۱۹، شرکت SNK مجموعه‌ی افسانه‌ای Samurai Shodown را به عرصه‌ی بازی‌های مبارزه‌ای بازگرداند و نسخه‌ای جدید ارائه کرد که ترکیبی از ریشه‌های کلاسیک این سری با عناصر مدرن بود. این بازی به عنوان ریبوتی بر این مجموعه‌ی قدیمی، هم به نسخه‌های قبلی ادای احترام می‌کرد و هم طرفداران قدیمی و نسل جدید بازیکنان را جذب کرد. برخلاف بسیاری از بازی‌های مبارزه‌ای مدرن که بر کمبوهای سریع و حرکات پرزرق و برق تأکید دارند، این نسخه بر حرکات حساب‌ شده و آگاهانه تمرکز دارد. مسابقات بر پایه‌ی زمان‌بندی و خواندن ذهن حریف ساخته شده‌اند، نه حمله‌ی بی‌امان با زنجیره‌های کمبوی طولانی. هر ضربه تأثیرگذاری زیادی دارد و خطر انجام یک حرکت اشتباه لایه‌ای از تنش را به هر مبارزه اضافه می‌کند. در این نسخه همچنین نوار خشم بازگشته است و به بازیکنان اجازه می‌دهد تا در شرایط دشوار حملات خود را قدرتمندتر کنند.

بازی از یک سبک گرافیکی سل‌ شید (Cel-shaded) استفاده می‌کند که عناصر دوبعدی و سه‌بعدی را به طور یکپارچه ترکیب می‌کند و ظاهری شبیه نقاشی‌های سنتی ژاپنی ارائه می‌دهد که نسبت به دیگر آثار این لیست حس و حال متمایزی دارد. این بازی شامل فهرستی متنوع از شخصیت‌ها است که شامل شخصیت‌های محبوب‌ قدیمی و چند شخصیت جدید می‌شود و مطابق انتظار، هر مبارز سلاح، سبک مبارزه و شخصیت منحصربه‌فرد خود را دارد که تجربه‌ای متنوع برای بازیکنان ارائه می‌دهد. البته ذکر این نکته مهم است که برخی کمبود محتوا در حالت تک‌نفره و عملکرد آنلاین نه چندان خوب را نقاط ضعفی برای بازی دانستند. در هر صورت برای طرفداران مبارزات استراتژیک مبتنی بر سلاح یا تازه‌واردانی که به دنبال تجربه‌ای متفاوت هستند، این بازی مناسب است. هرچند به خاطر داشته باشید که به دلیل بازاریابی نه چندان خوب، در این بازی جامعه‌ی بزرگی برای رقابت پیدا نخواهید کرد.

۱۰. Dead or Alive 6

تهیه‌کننده: Koei Tecmo / سازنده: Team Ninja

سال انتشار: ۲۰۱۹

مجموعه دد اور الایو (Dead or Alive) از زمان معرفی‌اش در سال ۱۹۹۶ یکی از ستون‌های اصلی ژانر بازی‌های مبارزه‌ای بوده است. این سری با مبارزات سریع، شخصیت‌های جذاب و مکانیک‌های منحصربه‌فرد خود، طرفداران وفاداری بدست آورده است. ششمین نسخه از این سری، جهش قابل‌توجهی در کیفیت گرافیکی نسبت به نسخه‌های قبلی خود نشان می‌دهد. این بازی که توسط یک موتور جدید طراحی شده، بر فیزیک واقع‌گرایانه، نورپردازی پویا و انیمیشن‌های بهتر شخصیت‌ها تمرکز دارد. شخصیت‌ها در طول مبارزه دچار زخم، عرق و کثیفی می‌شوند که حس واقعی‌تری به بازی می‌بخشد.

از طرفی محیط‌های رنگارنگ بازی نیز پر از عناصر تعاملی و خطرات محیطی هستند که زمینه‌ای جذاب و پرهیجان برای مبارزات شدید آن فراهم می‌کنند. مکانیک مبارزات ساده اما عمیق، ویژگی بارز این سری بوده است و این نسخه بر اساس همین میراث، سیستم آشنای خود را بهبود داده است. تمرکز بازی بر روی حرکات ترکیبی و گیم‌پلی مبتنی بر ضدحمله، آن را هم هیجان‌انگیز و هم چالش‌برانگیز می‌کند. در حالی که گیم‌پلی بازی بسیار عالی‌ است و نمی‌توان نظیر آن را در جای دیگری پیدا کرد، سیاست‌های کسب درآمد، این سری را از زمان نسخه‌ی پنجم به سمت نزول سوق داده است و متأسفانه نسخه‌ی ششم نیز هیچ یک از این مشکلات را برطرف نکرده است.

۹. Marvel vs. Capcom 3 Fate of Two Worlds

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۲۰۱۱

وقتی دنیای ابرقهرمان‌های کتاب‌های کمیک با دنیای شخصیت‌های نمادین بازی‌های ویدیویی برخورد می‌کند، نتیجه می‌تواند چیزی جذاب مانند Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds باشد. این یک بازی مبارزه‌ای پرهیجان است که شخصیت‌های افسانه‌ای مارول را در برابر مبارزین محبوب دنیای بازی‌های کپ‌کام قرار می‌دهد. داستان Marvel vs. Capcom 3 حول محور ترکیب دو جهان می‌چرخد. دکتر دووم، ابرشرور معروف دنیای مارول، با آلبرت وسکر از سری رزیدنت اویل، متحد می‌شود تا به قدرتی بی‌نهایت دست یابد. نقشه‌ی آن‌ها برای ترکیب جهان‌هایشان موجب هرج‌ومرج می‌شود و توجه گالاکتوس، بلعنده‌ی دنیاها، را به خود جلب می‌کند. حال قهرمانان و شرورهای هر دو دنیا باید اختلافات خود را کنار بگذارند تا این تهدید کیهانی را متوقف کنند پیش از آنکه هر دو دنیا نابود شوند.

این داستان بهانه‌ای برای مبارزات هیجان‌انگیز بازی است و هر شخصیت با انگیزه‌ها، رقابت‌ها و خصوصیات منحصر‌به‌فرد خود وارد میدان می‌شود. بازیکنان می‌توانستند از ابرقهرمان‌های محبوب مارول مانند اسپایدرمن، آیرون من و ولوورین استفاده یا در نقش شرورهایی مثل مگنیتو و دورمامو بازی کنند. از سوی دیگر، شخصیت‌های محبوب کپ‌کام مانند ریو از استریت فایتر، دانته از دویل می کرای و کریس ردفیلد از رزیدنت اویل با سبک‌های مبارزه و قابلیت‌های خاص خود حضور دارند. گیم‌پلی Marvel vs. Capcom 3 بر پایه نسخه‌های قبلی ساخته شده و مبارزات سه‌ در مقابل سه تیمی را ارائه می‌دهد که در آن بازیکنان می‌توانند در میان مبارزه شخصیت‌های خود را تغییر دهند. این بازی همچنین مکانیک جدیدی به نام X-Factor معرفی کرد که به بازیکنان اجازه می‌داد سرعت و آسیب خود را برای مدت محدودی افزایش دهند و گاهی جریان مبارزه را تغییر دهند. از طرفی کنترل‌ها برای هر دو گروه بازیکنان مبتدی و حرفه‌ای طراحی شده است. در نهایت علاوه بر جذابیت گیم‌پلی، طرفداران مارول و کپ‌کام بدون شک می‌توانند از جزئیات و ارجاعات دقیق به هر دو دنیا در این بازی لذت ببرند.

۸. The King of Fighters XV

تهیه‌کننده: Koch Media / سازنده: SNK

سال انتشار: ۲۰۲۲

سری کینگ آو فایترز بزرگترین مجموعه بازی شرکت SNK است که تاکنون نسخه‌های زیادی از آن منتشر شده است. کینگ آو فایترز ۱۵ سیستم مبارزه‌ی تیمی سه در برابر سه را که ویژگی اصلی سری است، حفظ کرده و در زمان عرضه دارای ۳۹ شخصیت متنوع بود که شامل شخصیت‌های محبوب از سری کینگ آو فایترز، فیتال فیوری و Samurai Shodown می‌شود. داستان این بازی پس از وقایع نسخه‌ی قبل جریان دارد و بر پیامدهای موجودی به نام Verse تمرکز می‌کند. در این نسخه، یک تورنمنت جدید توسط کمیسر آناستازیا (Anastasia) برگزار می‌شود که مبارزانی از سراسر جهان را جذب می‌کند. داستان به موضوعاتی مانند پدیده‌های ماوراء طبیعی و اختلالات چندجهانی می‌پردازد و شخصیت‌هایی مانند اَش کریمسون (Ash Crimson) نقش‌های مهمی در آن ایفا می‌کنند.

در این بازی سیستمی به نام Shatter Strike اضافه شده که به بازیکنان امکان می‌دهد حملات دشمن را به‌ صورت استراتژیک دفع کنند و از طرفی سیستم مکس مود نیز بازگشته و به بازیکنان اجازه می‌دهد هنگام پر شدن نوار انرژی، تکنیک‌های پیشرفته‌ای اجرا کنند. همچنین ویژگی راش که اجرای حرکات ترکیبی و ویژه را با فشار دادن یک دکمه آسان‌تر می‌کند، به‌روزرسانی شده تا تازه‌واردان نیز بتوانند به راحتی وارد بازی شوند، بدون اینکه عمق گیم‌پلی قربانی شود. به طور کلی کینگ آو فایترز ۱۵ توانسته با ترکیب نوستالژی و نوآوری، تجربه‌ای جذاب از مبارزه ارائه دهد که هم به میراث خود وفادار است و هم پیشرفت‌های مدرن را در آغوش می‌گیرد.

۷. Dragon Ball FighterZ

تهیه‌کننده: Bandai Namco Entertainment / سازنده: Arc System Works

سال انتشار: ۲۰۱۸

دراگون بال یکی از مجموعه‌های مشهور است که طرفداران بسیار زیادی دارد و بازی‌های مختلفی با الهام از آن ساخته شده که Dragon Ball FighterZ بدون شک یکی از بهترین‌ها در میان آن‌ها است. هر نبرد از این بازی مبارزه‌ای مانند یک اپیزود زنده از انیمه به نظر می‌رسد و هر مشت، لگد و انفجار انرژی با دقت بالا انیمیشن شده است و حس و حال سری دراگون بال را به خوبی به تصویر می‌کشد. مکانیک‌های مبارزه بازی تعادلی عالی بین سادگی و عمق ایجاد کرده‌اند. در واقع کنترل‌ها به قدری ساده هستند که تازه‌واردان بتوانند از آن لذت ببرند، اما مکانیک‌های عمیق‌تر بازی، مانند کمبوها و مدیریت انرژی، برای بازیکنان حرفه‌ای چالش‌برانگیز هستند.

در زمان عرضه، این بازی شامل ۲۴ شخصیت بود، از جمله قهرمانان مشهور مانند گوکو، وجیتا و گوهان و همچنین شرورهای افسانه‌ای مانند فریزا و ماجین بو. با گذشت زمان، بازی از طریق محتوای دانلودی فهرست شخصیت‌های خود را گسترش داد و اکنون شامل ۴۴ شخصیت است که هر کدام منحصربه‌فرد هستند. و حملات معروف خود را از انیمه گرفته‌اند. این بازی شامل یک حالت داستانی است که یک شخصیت جدید به نام اندروید ۲۱ را معرفی می‌کند که توسط آکیرا توریاما طراحی شده است. داستان به سه بخش تقسیم شده و هرکدام دیدگاه متفاوتی از وقایع ارائه می‌دهند. اگرچه حالت داستانی به دلیل ریتم کند خود شناخته شده، اما یک روایت جذاب برای طرفداران ارائه می‌دهد و فرصت‌های زیادی برای مبارزه با شخصیت‌های نمادین دراگون بال فراهم می‌کند. در هر صورت چه یک طرفدار قدیمی دراگون بال باشید یا تازه‌وارد به بازی‌های مبارزه‌ای، این اثر تجربه‌ای هیجان‌انگیز و فراموش‌نشدنی به خصوص برای طرفداران انیمه ارائه می‌دهد.

۶. Tekken 7

تهیه‌کننده: Bandai Namco Entertainment / سازنده: Bandai Namco Studios

سال انتشار: ۲۰۱۵

سری تکن از زمان اولین بازی خود در سال ۱۹۹۴ به یک رکن اصلی در بازار بازی‌های مبارزه‌ای تبدیل شده است و هر نسخه از آن جذابیت خاص خود را دارد. در این میان تکن ۷ به‌ دشمنی حماسی خانواده‌ی میشیما می‌پردازد که از ابتدای این مجموعه محور اصلی آن بوده است. داستان بازی بر رقابت تلخ میان کازویا میشیما و پدرش هیهاچی میشیما متمرکز است و به تاریخ پیچیده و انگیزه‌های آن‌ها می‌پردازد. معرفی شخصیت جدیدی به نام کازومی میشیما، همسر هیهاچی، عمق احساسی و زمینه‌ی بیشتری به این دشمنی می‌بخشد. نقش کازومی به‌ عنوان آغازگر این درگیری خانوادگی، دهه‌ها داستان‌سرایی را به هم متصل می‌کند و به نتیجه‌ای سینمایی و احساسی می‌انجامد. تکن ۷ گیم‌پلی نمادین این مجموعه را با معرفی مکانیک‌های جدید که عمق رقابتی آن را افزایش می‌دهد، بهبود می‌بخشد.

این ویژگی‌ها شامل سیستم خشم، حرکات پاور کراش و غیره می‌شود. در این میان تکن ۷ تلاش می‌کند تا برای تازه‌کاران نیز ساده باشد بدون آنکه از عمق رقابتی خود بکاهد. کنترل‌های ساده‌ شده برای کمبوها و حالت‌های تمرینی به بازیکنان جدید کمک می‌کند تا به‌ راحتی با مکانیک‌های پیچیده‌ی بازی آشنا شوند. از طرفی این بازی دارای فهرستی از بیش از ۵۰ شخصیت است که هرکدام سبک مبارزه و شخصیت منحصربه‌فرد خود را دارند و از نظر بصری نیز کیفیت خوبی ارائه می‌دهد. از آنجایی که متاسفانه خبری از نسخه‌ی هشتم فوق‌العاده‌ی این سری روی پلی‌استیشن ۴ نیست، بهترین گزینه برای شما تکن ۷ است.

۵. Injustice 2

تهیه‌کننده: Warner Bros. Interactive Entertainment / سازنده: NetherRealm Studios

سال انتشار:۲۰۱۷

استودیوی ندررلم بیشتر به خاطر ساخت سری مورتال کامبت شناخته می‌شود اما یکی از سری‌های این شرکت که دست کمی از مورتال کامبت ندارد. اینجاستیس است. اینحاستیس ۲ دنباله‌ای است بر بازی مبارزه‌ای موفق اینجاستیس: خدایان میان ما (Injustice: Gods Among Us) است که بهبودهای زیادی نسبت به نسخه‌ی پیشین خود داشت. این بازی پس از اتفاقات بازی اول ادامه پیدا می‌کند. سوپرمن که اکنون پس از حکومت استبدادی‌اش در نسخه‌ی قبل زندانی شده، جهانی ویران را به جا گذاشته است. بتمن و متحدانش تلاش می‌کنند جامعه را بازسازی کنند و با بقایای رژیم سوپرمن مقابله کنند. اما صلح شکننده ‌یآن‌ها با ظهور دشمنی جدید به نام برینیاک، یک فاتح کیهانی با عطشی سیری‌ناپذیر برای دانش و نابودی، تهدید می‌شود. روایت داستان از طریق اتحادها و خیانت‌های پیچیده پیش می‌رود و بازیکنان را مجبور می‌کند تصمیماتی بگیرند که نتیجه‌ی داستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اینجاستیس ۲ دارای فهرستی شامل ۳۸ شخصیت است که قهرمانانی مانند بتمن، واندر وومن و فلش و همچنین شرورانی همچون هارلی کوئین، جوکر و گوریلا گراد را شامل می‌شود.

هر شخصیت با طراحی پرجزئیات، توانایی‌های منحصربه‌فرد، حرکات ویژه و حملات سینمایی خاص خود متمایز شده است. گیم‌پلی اینجاستیس ۲ نسخه‌ای تکامل‌یافته از بازی قبلی است. کمبوها روان هستند، تعامل با محیط عمق گیم‌پلی را افزایش داده و نوار سوپر به شما امکان می‌دهد حرکات پایانی ویرانگری انجام دهید. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی بازی سیستم تجهیزات است. بازیکنان می‌توانند قطعاتی بدست آورند که نه تنها ظاهر شخصیت‌ها را تغییر می‌دهند بلکه ویژگی‌های فیزیکی و توانایی‌های آن‌ها را نیز بهبود می‌بخشند. این سیستم، جنبه‌ای مشابه بازی‌های نقش‌آفرینی به بازی اضافه می‌کند و بازیکنان را به شخصی‌سازی قهرمانان و شروران خود ترغیب می‌کند. به طور کلی گیم‌پلی بازی شباهت زیادی به مورتال کامبت دارد اما به اندازه‌ی کافی نوآوری دارد که خود را از سری خونین ذکر شده متمایز کند.

۴. SoulCalibur VI

تهیه‌کننده: Bandai Namco Entertainment / سازنده: Dimps

سال انتشار: ۲۰۱۸

سری سول‌ کالیبر همیشه یک سری مبارزه‌ای سه‌بعدی بدون فرصتی برای درخشیدن بوده که این در رقابت با آثار بزرگی مانند تکن، مورتال کامبت و استریت فایتر طبیعی است، اما هر کسی که واقعاً آن را امتحان کرده باشد، می‌تواند از کیفیت آن صحبت کند. بازی ششم یک نسخه‌ی عالی از این سری بازی است، جایی که بار دیگر اشتیاق سازندگان در تمام حالت‌های بازی و مکانیک‌های گیم‌پلی نشان داده می‌شود. داستان بازی بازیکنان را به قرن شانزدهم می‌برد و وقایع نسخه‌ی اول سول‌ کالیبر را دوباره بازگو می‌کند. این روایت بازنگری‌شده، دیدگاه تازه‌ای از شخصیت‌ها و وقایع آشنا ارائه می‌دهد. برای بازیکنان قدیمی، این فرصتی برای کشف دوباره لحظات محبوب است و تازه‌واردها می‌توانند بدون احساس سردرگمی وارد دنیای داستان شوند. فهرست شخصیت‌های سول‌کالیبر ۶ ترکیبی از شخصیت‌های کلاسیک و جدید است که هر کدام سبک مبارزه و سلاح منحصربه‌فردی دارند.

سبک مبارزه‌ی هر شخصیت به وسیله‌ی سلاحش تعریف می‌شود. شخصیت مهمان این بازی، گرالت (Geralt) از مجموعه‌ی ویچر است که به طور بی‌نقصی در دنیای سول‌ کالیبر ادغام شده است. بازی مکانیک امضای سری یعنی حرکت هشت‌ جهته را حفظ کرده که به بازیکنان اجازه می‌دهد به‌ طور روان در فضایی سه‌بعدی حرکت کنند. این آزادی حرکت، لایه‌ای از استراتژی اضافه می‌کند که در دیگر بازی‌های مبارزه‌ای دیده نمی‌شود. در حالی که مبارزات چندنفره رکن اصلی هر بازی مبارزه‌ای است، سول‌کالیبر ۶ با حالت‌های تک‌نفره‌ی خود نیز می‌درخشد. البته حالت‌های داستانی به‌ عنوان یک رمان بصری با کات‌سین‌های بسیار کمی ارائه می‌شوند، اما محتوای زیادی برای تجربه وجود دارد و در کنار بقیه حالت‌ها، این بازی قطعاً یکی از کامل‌ترین تجربه‌ها از نظر حالت تک‌نفره در این سبک ارائه می‌دهد.

۳. -Guilty Gear -Strive

تهیه‌کننده: Arc System Works / سازنده: Arc System Works

سال انتشار: ۲۰۲۱

گیلتی گیر استرایو را بسیاری بهترین نسخه از این سری می‌دانند. یکی از اولین چیزهایی که هنگام تجربه‌ی این اثر متوجه‌ی آن خواهید شد، جلوه‌های بصری خیره‌کننده آن است. آرک سیستم ورکس با استفاده از سبک اختصاصی خود و آنریل انجین ۴، جلوه‌هایی ایجاد کرده که شبیه به انیمیشن‌های دستی دوبعدی هستند. نتیجه این است که بازی به مانند یک انیمه تعاملی احساس می‌شود و از صحنه‌های فوق‌العاده‌ی حرکت‌های ویژه گرفته تا انیمیشن‌های پرجزئیات شخصیت‌ها، استرایو معیاری جدید برای جلوه‌های بصری در بازی‌های مبارزه‌ای ایجاد کرده است. استیج‌های بازی نیز به همان اندازه چشم‌گیر هستند و به خوبی روی آن‌ها کار شده است.

استرایو در گیم‌پلی خود، سیستم‌هایی را استفاده کرده که تا جای ممکن برای بازیکنان تازه‌وارد راحت باشد اما این به معنای کاهش عمق بازی نیست و تسلط بر مکانیک‌های آن نیاز به تمرکز دارد. همچنین استرایو دارای فهرستی متنوع از شخصیت‌ها است که هرکدام جذابیت خاص خود را به میدان نبرد می‌آورند. هر شخصیت مکانیک‌های خاص خود را دارد که به ترجیحات مختلف بازیکنان پاسخ می‌دهد. به طور کلی گیلتی گیر استرایو چیزی فراتر از یک بازی مبارزه‌ای است و نشان از پتانسیل این ژانر است.

۲. Mortal Kombat 11 Ultimate

تهیه‌کننده: Warner Bros. Interactive Entertainment / سازنده: NetherRealm Studios

سال انتشار: ۲۰۱۹

از زمان آغاز در سال ۱۹۹۲، مجموعه بازی‌های مورتال کامبت با ترکیبی از هنرهای رزمی و خشونت مشهور خود، بازیکنان را مجذوب کرده است. بازی مورتال کامبت ۱۱ که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، برخلاف جدیدترین نسخه از این سری یعنی مورتال کامبت ۱، توانست میراث این سری را به اوج جدیدی برساند. در واقع با مکانیک‌های گیم‌پلی بهبود یافته، داستانی خوب و فهرستی همواره در حال گسترش از شخصیت‌ها، مورتال کامبت ۱۱ هم نامه‌ای عاشقانه به طرفداران خود است و هم گامی جسورانه به جلو در ژانر بازی‌های مبارزه‌ای محسوب می‌شود. بازی مورتال کامبت ۱۱ داستان نسخه‌ی قبلی خود، مورتال کامبت ایکس، را ادامه می‌دهد. در این نسخه، کرونیکا (Kronika)، نگهبان زمان، به عنوان شرور معرفی می‌شود. او قصد دارد تاریخ را بازنویسی کرده و اقدامات ریدن (Raiden)، محافظ قلمروی زمین را که تعادل میان خیر و شر را برهم زده، پاک کند.

کمپین بازی شامل ۱۲ فصل هیجان‌انگیز است و داستان‌سرایی سینمایی را با مبارزات سریع ترکیب می‌کند. بازیکنان در نبردهایی شرکت می‌کنند که هر پیروزی یا شکست، داستان را پیش می‌برد. صداپیشگی بازی نیز در سطحی بسیار بالا قرار دارد و بازیگران جان تازه‌ای به شخصیت‌ها بخشیده‌اند، به‌طوری‌که داستان برای بازیکنان ملموس می‌شود. مانند همیشه بخش‌های چندنفره نیز به قوت خود باقی هستند. البته نقطه قوت اصلی مورتال کامبت ۱۱ سیستم مبارزه‌ی بهبود یافته‌ی آن است. استودیوی ندررلم موفق شده تعادلی عالی میان دسترس‌پذیری برای تازه‌کاران و پیچیدگی برای بازیکنان حرفه‌ای ایجاد کند. از طرفی ریتم بازی عمداً کندتر از نسخه قبلی طراحی شده و بازیکنان را تشویق می‌کند تا رویکردی تاکتیکی‌تر به مبارزه داشته باشند. مورتال کامبت ۱۱ از نظر بصری نیز یک شاهکار است. مدل‌های شخصیت فوق‌العاده، انیمیشن‌های روان و میدان‌های مبارزه با جزئیات بالا باعث شده تا با یکی از واقع‌گرایانه‌ترین بازی‌های مبارزه‌ای مواجه شویم. گفتنی است که نسخه‌ی آلتیمیت بازی همه‌ی محتوای بازی، از جمله اسکین‌ها، شخصیت‌های اضافی و غیره را در خود جمع‌آوری کرده و آن را به نسخه‌ای شایسته و کامل برای بازیکنان تبدیل کرده است.

۱. Street Fighter 6

تهیه‌کننده: Capcom / سازنده: Capcom

سال انتشار: ۲۰۲۳

استریت فایتر ۶ گواهی است بر تعهد کپ‌کام به پیشرفت در ژانر بازی‌های مبارزه‌ای و قدرت این سبک است. این نسخه با بهره‌گیری از میراث غنی خود، مکانیک‌های گیم‌پلی نوآورانه و حالت‌های متنوعی را معرفی می‌کند که هم به ریشه‌های خود وفادار است و هم خلاقانه است. استریت فایتر ۶ سه حالت اصلی بازی را ارائه می‌دهد که هر کدام تجربه‌های منحصربه‌فردی دارند. بخش Fighting Ground شامل نبردهای لوکال و آنلاین، حالت‌های آموزشی و آرکید است که گیم‌پلی کلاسیک و دوبعدی این سبک را حفظ می‌کند. حالت تور جهانی یک بخش داستانی تک‌نفره با آواتار قابل شخصی‌سازی است که محیط‌های سه‌بعدی جذابی را کاوش می‌کند و عناصر اکشن ماجراجویی را با مکانیک‌های سنتی مبارزه ترکیب می‌کند. در نهایت حالت بتل هاب یک لابی آنلاین است که در آن بازیکنان می‌توانند در مسابقات رنک یا تفننی شرکت کنند، از آواتارهای خود استفاده کرده و در رویدادهای ویژه شرکت کنند. در این بخش حتی می‌توان از آثار کلاسیک ک‌پکام لذت برد و بدین ترتیب فضایی پرجنب‌ و جوش برای جامعه‌ی بازیکنان ایجاد می‌کند.

یکی از افزودنی‌های قابل توجه، سیستم گزارش زنده است که فضای مسابقات را تاثیرگذارتر می‌کند. این سیستم شامل هشت گزارشگر در نقش‌های مختلف است که در طول مسابقات، تحلیل‌های پویا و واکنش‌های هیجان‌انگیز ارائه می‌دهند. در قلب استریت فایتر ۶، سیستم درایو قرار دارد که برای تقویت خلاقیت بازیکنان و ایجاد عمق در گیم‌پلی طراحی شده است. این سیستم انعطاف‌پذیر از پنج تکنیک مختلف پشتیبانی می‌کند و به بازیکنان امکان می‌دهد استراتژی‌های خود را به‌ صورت پویا اولویت‌بندی و تطبیق دهند. بازی همچنین از طرح‌های کنترل مختلفی پشتیبانی می‌کند تا بتواند بازیکنان حرفه‌ای و تازه‌وارد را راضی نگه دارد. از زمان انتشار، استریت فایتر ۶ جامعه‌ی بازی‌های مبارزه‌ای را احیا کرده و ظاهرا قرار است که برای سال‌ها میزبان مسابقات مختلفی باشد.

منبع: Altar of Gaming

نوشته ۱۵ بازی مبارزه‌ای برتر پلی‌استیشن ۴ اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala