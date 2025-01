همواره از زمان عرضه اولین نسل کنسول‌های خانگی، این دستگاه‌های دوست داشتنی به وسیله بازی‌های خلاقانه خود توانسته‌اند لحظاتی شاد و خاطره‌انگیز برای گیمرها رقم بزنند.

در این مقاله قصد داریم به ۱۵ عنوان نوستالژی کنسول‌های بازی بپردازیم که همچنان الهام‌بخش نسل‌های جدید بازی‌سازان هستند و تاثیر آن‌ها بر صنعت بازی‌های ویدئویی غیرقابل انکار است. این عناوین نه تنها توانسته‌اند استانداردهای جدیدی در طراحی بازی‌ها ایجاد کنند، بلکه تبدیل به بخشی از فرهنگ عامه گیمرها تبدیل شده‌اند. از اولین لحظه‌ای که کنترلر را در دست گرفته‌ایم تا آخرین مرحله‌ای که با هیجان پشت سر گذاشتیم، این عناوین همواره در قلب ما گیمرها جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند. در نظر داشته باشید که ترتیب این لیست بر اساس تاریخ انتشار، از قدیم به جدید است.

Super Mario Bros

بازی ویدیویی ، برترین ها (بازی) ، مقالات بازی

Bully, Crash Bandicoot, Dino crisis, God of War, Grand Theft Auto: San Andreas, Need for Speed, Sonic the Hedgehog, Super Mario Bros, Tekken 3

منبع متن: gamefa