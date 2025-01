چهار شگفت‌انگیز به Marvel Rivals اضافه می‌شوند؛ تریلر آن را ببینید

سازندگان مارول رایوالز تاریخ شروع فصل اول بازی را پس از آغاز فصل صفر در ماه گذشته تأیید کردند. فصل اول این بازی از تاریخ ۹ ژانویه (۲۰ دی) آغاز می‌شود و محتویات جدیدی را در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد. البته چهار شگفت‌انگیز پیش از خبر رسمی مارول رایوالز از طریق دیتاماینرها فاش شده بودند. هرچند، اضافه شدن آن‌ها در این بازه زمانی کوتاه پس از عرضه بازی، با وجود فرصت‌های بهتر در آینده، غیرمنتظره به نظر می‌رسد.

در حالی که اضافه شدن چهار شگفت‌انگیز به مارول رایوالز امری به نوعی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید، قرار دادن آن‌ها در مرکز توجه فصل اول، آن هم اوایل سال ۲۰۲۵، تصمیمی غیرمنتظره از سوی نت‌ایز (NetEase) است. سال ۲۰۲۵ برای طرفداران چهار شگفت‌انگیز سال بزرگی خواهد بود، چرا که فیلم «چهار شگفت‌انگیز: گام‌های نخست» (The Fantastic Four: First Steps) از دنیای سینمایی مارول در ماه جولای به سینماها خواهد آمد. با این تاریخ، فرصتی مناسب برای یک همکاری تبلیغاتی وجود داشت.

یکی از دلایل این انتخاب می‌تواند این باشد که بازیکنان پیش از اکران فیلم فرصت داشته باشند تا بیشتر با شخصیت‌های چهار شگفت‌انگیز آشنا شوند. این قهرمانان به اندازه شخصیت‌هایی مثل جف و لونا اسنو گمنام نیستند، اما مدت‌هاست که از کانون توجه دور بوده‌اند. بنابراین، ممکن است این زمان اضافی برای ایجاد آشنایی بیشتر با این شخصیت‌ها در نظر گرفته شده باشد.

صرف‌نظر از زمان‌بندی، اضافه شدن چهار شخصیت جدید به فصل اول مارول ریوالز بسیار هیجان‌انگیز است. اگرچه بازی با ۳۳ شخصیت قابل‌بازی عرضه شد، مشخص نبود که بازیکنان باید چه تعداد شخصیت جدید را در هر فصل انتظار داشته باشند. در حالی که بازی‌های مشابه مانند اوورواچ ۲ معمولاً یک قهرمان جدید در هر فصل اضافه می‌کنند، اضافه شدن چهار شخصیت در یک فصل نوید خوبی برای آینده این بازی محبوب می‌دهد.

در پایان همانطور که گفته شد، نام فصل اول سقوط شب ابدی است و طبق توضیحات سازندگان: «تاریکی شهر نیویورک را فراگرفته است، زیرا اختلال در جریان زمانی باعث می‌شود دکتر استرنج (Doctor Strange) در قلمروی Astral Plane گرفتار شود و صفحات دارک‌هولد پراکنده شوند. دراکولا (Dracula) و دکتر دووم (Doctor Doom) مدار ماه را مختل کرده و شهر را به شب ابدی فرو می‌برند و ارتشی از موجودات خون‌آشامی را آزاد می‌کنند. با نزدیک شدن دنیا به لبه پرتگاه، چهار شگفت‌انگیز با قهرمانان نمادین مارول متحد می‌شوند تا در نبردی حماسی، با استفاده از علم، تاریکی را بشکنند. نبرد خود را علیه دراکولا با چهار شگفت‌انگیز در مارول رایوالز آغاز کنید!» بنابراین احتمالا دراکولا یا دکتر دووم را در ادامه به عنوان شخصیت‌های قابل بازی ببینیم.

مارول رایوالز اکنون برای پلی‌استیشن ۵، ایکس‌باکس سری ایکس/اس و کامپیوتر در دسترس است.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

نوشته چهار شگفت‌انگیز به Marvel Rivals اضافه می‌شوند؛ تریلر آن را ببینید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala