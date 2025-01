نقش آفرینی آرمی همر در فیلم The Dark Knight

آرمی همر با نقش‌آفرینی در نقش یک قهرمان که در برابر جنایات و تخلفات می‌ایستد در فیلم The Dark Knight نقش آفرینی خواهد کرد و از این طریق دوباره به دنیای بازیگری بازمی‌گردد.

فیلم جدیده شوالیه‌ی تاریکی به کارگردانی أوفی بول ساخته خواهد شد. این فیلم هیچ ارتباطی با دنیای بتمن ندارد و همر در آن نقش سندرز را ایفا خواهد کرد که شخصی است که مبارزاتش علیه جنایتکاران در رسانه‌های اجتماعی محبوب می‌شود. این فیلم نشان‌دهنده‌ی بازگشت همر به دنیای بازیگری پس از اتهام‌های آزار جنسی در سال ۲۰۲۱ است که در نهایت توسط دادستانی رد شد. آخرین فیلم برجسته همر فیلم Crisis در سال ۲۰۲۱ بود و شوالیه‌ی تاریکی اولین نقش اصلی او از آن زمان خواهد بود.

أوفی بول به عنوان کارگردان این پروژه اگرچه شهرت بحث برانگیزی دارد، اما همچنان توانسته است استعدادهای بزرگی را برای پروژه‌هایش جذب کند. فیلم شوالیه‌ی تاریکی قصد دارد مفاهیم سنتی ژانر ابرقهرمانی را با عناصر مدرن ترکیب کند و روایتی تازه از این ژانر ارائه دهد. فیلم‌برداری این پروژه از ژانویه ۲۰۲۵ در کرواسی آغاز خواهد شد. با وجود اینکه واکنش‌های منتقدان به کارهای بول معمولا منفی بوده، اما شیوه‌ی نوآورانه‌ی این فیلم در استفاده از رسانه‌های اجتماعی می‌تواند آن را از سایر فیلم‌های ابرقهرمانی متمایز کند.

اگرچه فیلم شوالیه‌‌‌ی تاریکی ممکن است به اندازه فیلم‌های گذشته‌ی آرمی همر مانند Call Me by Your Name و The Man From U.N.C.L.E پر سر و صدا نباشد، اما نشان‌دهنده‌ی بازگشت تدریجی او به صنعت فیلم است. همر پس از رد شدن اتهاماتی که علیه‌‌ش وجود داشت، بسیاری از پیشنهاداتش را رد کرده است و این پروژه ممکن است نقطه‌ی شروع مجدد او باشد. با این حال، هنوز جزئیات زیادی از فیلم منتشر نشده است و باید دید که این فیلم از نظر داستان و نقش‌آفرینی چگونه خواهد بود.



