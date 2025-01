فیلم لایو اکشن هل‌دایورز و هورایزن در دست ساخت است

این خبر توسط اسد قزلباش (Asad Qizilbash)، رئیس پلی‌استیشن پروداکشنز (PlayStation Productions)، در کنفرانس مطبوعاتی سونی در نمایشگاه CES در لاس‌وگاس اعلام شده است. هر دو فیلم در مراحل اولیه توسعه قرار دارند و هنوز هیچ بازیگری به این پروژه‌ها پیوسته است یا حداقل سونی چیزی در این باره فاش نکرده است.

هل‌دایورز ۲ که سال گذشته به طور غیرمنتظره‌ای موفقیت چشمگیری کسب کرد، یک بازی تیراندازی آنلاین کوآپ است که در آن بازیکنان نقش فرماندهان فضایی را بر عهده می‌گیرند و با انبوهی از حشرات و ربات‌های بیگانه مبارزه می‌کنند. هرگونه اقتباس سینمایی از این بازی باید با تأثیرات آشکار و عظیمی که فضای آن از اثر طنز و اکشن پل ورهوفن (Paul Verhoeven) در سال ۱۹۹۷، یعنی فیلم استارشیپ تروپرز (Starship Troopers) گرفته، روبرو شود. قزلباش گفت که پلی‌استیشن پروداکشنز با همکاری سونی پیکچرز (Sony Pictures) روی این اقتباس کار می‌کند.

از سوی دیگر، هورایزن زیرو داون یک بازی ماجراجویی جهان‌باز است که در آن الوی (Aloy)، یک شکارچی جذاب در دنیایی پساآخرالزمانی، با حیوانات رباتیک غول‌پیکر و قبایل مختلف مبارزه می‌کند. به نظر می‌رسد این پروژه قرار است یک فیلم بزرگ و مهم باشد. قزلباش گفت که پلی‌استیشن پروداکشنز این فیلم را با همکاری کلمبیا پیکچرز (Columbia Pictures) که هم اکنون بخشی از سونی پیکچرز است، توسعه می‌دهد. این شرکت قبلاً فیلم‌هایی بر اساس بازی‌های گرن توریسمو (Gran Turismo) و آنچارتد (Uncharted) ساخته است. قزلباش اضافه کرد: «تصور کنید داستان محبوب الوی را که در دنیایی زنده و پر از ماشین‌های غول‌پیکر در آینده‌ای دور روایت می‌شود، برای اولین بار روی پرده سینما تماشا کنید.»

پلی‌استیشن پروداکشنز در سال ۲۰۱۹ با هدف تبدیل آی‌پی‌های بازی سونی به فیلم و سریال تأسیس شد و از آن زمان تاکنون بسیار فعال بوده است. علاوه بر گرن توریسمو و آنچارتد، این شرکت سریال‌هایی بر اساس توئیستد متال (Twisted Metal) و آخرین ما (The Last of Us) تولید کرده است. فصل دوم سریال آخرین ما قرار است در ماه آوریل از شبکه اچ‌بی‌او پخش شود. همچنین یک سریال بر اساس خدای جنگ (God of War) توسط رونالد دی. مور (Ronald D. Moore) برای آمازون پرایم در حال توسعه است. فیلمی لایو اکشن و یک انیمه از گوست آو سوشیما (Ghost of Tsushima) نیز در دست ساخت است. همچنین گفته می‌شود فیلم‌هایی بر اساس بازی‌های گرویتی راش (Gravity Rush) و دیز گان (Days Gone) در حال توسعه هستند و فیلمی بر اساس آنتیل داون (Until Dawn) نیز قرار است در ماه آوریل اکران شود.

منبع: Polygon

