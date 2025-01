تریلر جدید فیلم heart eyes منتشر شد

تریلر جدید فیلم Heart Eyes منتشر شده و طرفداران باید منتظر یک اثر اسلشر روز ولنتاین باشند که میسون گودینگ و اولیویا هالت در آن ایفای نقش کرده‌اند.

جاش روبن مسئولیت کارگردانی این اثر و مایکل کندی و کریستوفر لندون نویسنده‌های آن خواهند بود. ذهن‌های خلاق پشت فیلم Happy Death Day، عنوان مذکور را خواهند ساخت. عنوان مورد نظر ما قاتل چشم قلبی (Heart Eyes Killer) را دنبال می‌کند؛ یک قاتل با ماسک به صورت که روز ولنتاین را به یک طلسم مرگبار برای زوج‌ها تبدیل کرده است. گودینگ، که پیش از این برای ایفای نقش در Scream سال ۲۰۲۲ و Scream VI مشهور شده بود، در کنار هالت، از Totally Killer ایفای نقش می‌کند. انتظار داستانی را داشته باشید که در آن هیچ زوجی امنیت جانی ندارد. لیست بازیگران اسامی چون جوردانا بروستر، گیگی زامبادو و دوون ساوا را در خود دارد.

شرکت سونی پیکچرز اینترتینمنت تریلری رسمی برای Heart Eyes منتشر کرد. چیزی که به عنوان یک فیلم رمانتیک کمدی کلاسیک میان گودینگ و هالت آغاز شده، به زودی پلید و تاریک می‌شود. در طول تریلر ما نسخه‌ای ترسناک از موسیقی فرانکی والی، به نام Can’t Take My Eyes Off You، می‌شنویم. قاتل چشم قلبی، که ماسکی با چشم‌های قلبی دارد، وارد قرار آنها می‌شود. پس از آن همه چیز به خشم ختم می‌شود.

منبع: Screenrant