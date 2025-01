طی مراسم CES 2025، سونی چندین ایده و کانسپت برای تجربه جهان The Last of Us از طریق تکنولوژی‌های غوطه‌ورانه که هنوز در مرحله ایده‌پردازی هستند، به نمایش گذاشت.

ویدیوی منتشر شده برای این کانسپت را در ادامه می‌توانید تماشا کنید:

این پروژه که با همکاری ناتی داگ توسعه خواهد یافت، از چندین پنل بسیار بزرگ Crystal LED تشکیل شده که صداها، بوها، لمس‌ها و اتمسفری درگیر کننده را به مخاطب منتقل می‌کند. این مجموعه صحنه‌ها و سناریوهای مختلفی از بازی‌ها را برای شرکت‌کنندگان می‌سازد تا آن‌ها بتوانند علنا در جهان The Last of Us بایستند.

در ویدیوی منتشر شده چندین شرکت‌کننده را می‌بینیم که این ایده را تجربه می‌کنند. آن‌ها مدل‌هایی از اسلحه‌های بازی را در دست داشته و در بخش‌های مختلف بازی در حال کاوش و پیش‌روی هستند. این پروژه قصد دارد تا ایده «روایت در همه جا» را گسترش دهد. با استفاده از داستان‌سرایی و تکنولوژی، سونی به دنبال نوآوری در مدیوم‌های کاملا جدید است تا تجربه‌های تازه‌ای به بازیکنان ارائه کند.