کارگردان فیلم The Brave and the Bold تأیید کرده که رابرت پتینسون قرار نیست بتمن دنیای سینمایی دی‌سی باشد.

طرفداران مشتاقانه منتظر دنباله فیلم سینمایی The Batman ساخته مت ریوز هستند اما چندی پیش به صورت رسمی اعلام شد که این اثر سینمایی یک سال دیگر و در سال ۲۰۲۷ میلادی روی پرده سینماها اکران خواهد شد و جیمز گان نیز دلیل آن را عدم آماده شدن فیلم‌نامه عنوان کرده بود.

با این حال، همین تأخیر برخی گمانه‌زنی‌ها را به همراه داشت که جیمز گان قصد دارد تا رابرت پتینسون، بازیگر فیلم‌های بتمن ساخته مت ریوز را برای ایفای نقش بتمن در دنیای سینمایی دی‌سی به خدمت بگیرد. این در حالی است که جیمز گان قبلا اشاره به حفظ رابرت پتینسون به عنوان بتمن دنیای سینمایی دی‌سی کرده بود و گزارش‌های داخلی نیز نشان دهنده همین موضوع هستند.

