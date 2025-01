تام هالند به فیلم The Partner پیوست

به تازگی مشخص شده است که تام هالند در فیلم The Partner حضور خواهد داشت.

فیلم The Partner، که اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته جان گریشام محسوب می‌شود، حول محور وکیلی با نام پاتریک لنیگان جریان دارد که با استفاده از یک تصادف ساختگی مرگ خودش را جعل می‌کند. لنیگان با استفاده از این ترفند، ۹۰ میلیون دلار را از یکی از موکلان خود به سرقت می‌برد تا زندگی جدیدی آغاز کند. با این حال، موکل پاتریک لنیگان تمام تلاش خود را می‌کند تا موفق شود او را دستگیر کند.

تا به این لحظه مشخص نشده است که چه فردی سکان کارگردانی این فیلم را دست دارد، با این حال گراهام مور فیلمنامه The Partner را قلم می‌زند. او سابقه نگارش فیلمنامه آثار تحسین شده‌ای مانند The Outfit و The Imitation Game را در کارنامه خود دارد.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از فیلم The Partner منتشر نشده و طرفداران این رمان باید مدت زمان بیشتری منتظر بمانند.

منبع: CBR