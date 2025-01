اطلاعاتی از دنباله لغو شده Deus Ex Mankind Divided منتشر شد

آقای Mark Cecere، نویسنده و طراح روایی سابق استودیوی Eidos Montréal که روی بازی‌های Deus Ex Human Revolution، Deus Ex Mankind Divided و Shadow of the Tomb Raider کار کرده بود، درباره دنباله نافرجام سری Deus Ex گفت. طی پادکست اخیر From Script to Life، آقای Cecere پلات کلی دنباله بازی Mankind Divided را شرح […]