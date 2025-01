گزارش: شرکت MachineGames در حال ساخت یک بازی شبیه Counter Strike است

برخی از کاربران سایت Reddit با تماشای مجدد استریم‌های جف گرتزمن، به این پی بردند که احتمالاً شرکت MachineGames قصد ساخت یک بازی شبیه Counter Strike را دارد.

این استودیو اخیراً با عنوان Indiana Jones and the Great Circle موفقیت بزرگی را به دست آورد. در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۴ (۱۹ خرداد ۱۴۰۴)، برای اولین بار به این پروژه تحت نام Platinum اشاره شد. طبق توصیفات، این عنوان شباهت‌های زیادی به آثاری چون Rainbow Six Siege و Counter Strike دارد، اما از لحاظ هنری و آرت استایل بسیار متفاوت و عجیب خواهد بود. چند مورد از نقشه‌های آن نیز گویا معماری و تمی مشابه مناطق مختلف خاورمیانه دارند. همچنین، ایستگاه قطاری باشکوه و زیبا مانند عنوان The Finals در لیست نقشه‌ها دیده شده است.

لازم به ذکر است که طبق صحبت‌های منبع یاد شده، این عنوان حاوی بخش تک نفره‌ نخواهد بود و نباید منتظر یک کمپین داستانی سنتی باشید. همچنین، این بازی با هیچ IP دیگری در ارتباط نیست، حالت Death Match در آن وجود ندارد و اهدافی چون نجات گروگان در لیست گیم‌پلی بازیکنان قرار خواهند گرفت.