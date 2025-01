خالق It: Welcome To Derry طرح چند فصلی و برخی عناصر کلیدی آن را فاش کرد

سازنده سریال It: Welcome to Derry جزئیاتی از چند فصل آینده و برخی عناصر اصلی داستان را آشکار کرد.

این سریال تلویزیونی که به عنوان پیش‌درآمدی بر رویدادهای دهه ۱۹۶۰ در دنیایی مشابه با فیلم‌های اخیر طراحی شده، داستان شهر مین را تحت سلطه موجودی به نام پنی‌وایز روایت می‌کند. سریال به دنبال روایت حوادث عجیبی است که به وقایع آشنایی که خوانندگان رمان استیون کینگ و بینندگان فیلم‌ها تجربه کرده‌اند، منجر می‌شود. بیل اسکاشگورد بار دیگر نقش پنی‌وایز را ایفا می‌کند و بازیگرانی مانند جووان آدپو، تیلور پیج، جیمز ریمر و کیمبرلی گررو نیز به جمع بازیگران پیوسته‌اند.

در گفتگوی اخیر با رادیو تی‌یو، اندی موسکیتی، خالق سریال پرطرفدار “It: Welcome to Derry”، از طرحی بلندپروازانه برای گسترش این داستان پرهیجان خبر داد. موسکیتی فاش کرد که ایده ساخت یک طرح سه‌فصلی را در سر می‌پروراند تا ابعاد پنهان و پیچیده‌تر ماجرا را به تصویر بکشد.

این سریال، بر اساس بخش‌های بینابینی کتاب اصلی که به تحقیقات مایک هنلون اختصاص یافته، ساخته خواهد شد. این بخش‌ها، در واقع، فصل‌هایی هستند که به بررسی عمیق‌تر وقایع گذشته و دلایل بازگشت مکرر پنی‌وایز می‌پردازند. موسکیتی توضیح می‌دهد که هر فصل در دوره زمانی متفاوتی اتفاق می‌افتد و این روایت معکوس، برگرفته از الگوی زمانی که کینگ برای بازگشت پنی‌وایز در نظر گرفته است.

به گفته موسکیتی:

این داستانی است که بر اساس بخش‌هایی از کتاب بنا شده که به تحقیقات مایک هنلون می‌پردازند. این بخش‌ها، در واقع، قطعاتی از تحقیقات او هستند که به مدت ۲۷ سال به دنبال یافتن پاسخ سؤالاتی همچون “چه کسی این کار را کرده است؟”، “چه کسی آن را دیده است؟” و “این همه چه معنایی دارد؟” بوده است. در این بخش‌ها، شاهد حوادث فاجعه‌باری از گذشته هستیم؛ مانند آتش‌سوزی در بلک اسپات، قتل عام باند بردلی و انفجار کیتچنر آیرون ورکس. هر بار که پنی‌وایز از خواب بیدار می‌شود، یک رویداد فاجعه‌بار در آغاز این چرخه قرار دارد. دلیل انتخاب این روایت معکوس کاملاً روشن است. فصل اول در سال ۱۹۶۲، فصل دوم در سال ۱۹۳۵ و فصل سوم در سال ۱۹۰۸ اتفاق می‌افتد. این ساختار زمانی، به ما امکان می‌دهد تا ریشه‌های تاریک این داستان را بهتر درک کنیم و شاهد تکامل شخصیت‌ها در طول زمان باشیم.

در اظهارات موسکیتی، اطلاعات جدید و قابل توجهی درباره سریال It: Welcome to Derry فاش شده است. مهمترین آن‌ها، برنامه‌ریزی برای تولید سه فصل از این سریال است. پیش از این، تنها یک فصل نه قسمتی از سریال برای سال ۲۰۲۵ تایید شده بود. با این حال، به لطف گفته‌های خالق سریال، احتمال تولید فصل‌های بعدی قوت گرفته است. البته، تحقق این امر به موفقیت فصل اول بستگی دارد و در صورت استقبال مخاطبان، موسکیتی و تیمش می‌توانند به روایت این داستان حماسی ادامه دهند.

همچنین اطلاعات جالبی نیز درباره محتوای فصل‌های بعدی ارائه شده است. همان‌طور که موسکیتی اشاره می‌کند، مایک هنلون در رمان اصلی استیون کینگ سال‌ها به تحقیق درباره تاریخ شهر دری و سلطنت پنی‌وایز می‌پردازد. او حتی به عنوان کتابدار شهر مشغول به کار می‌شود تا بتواند کتابی درباره تاریخ پر فراز و نشیب این منطقه بنویسد. بسیاری از رویدادهای مهم و فاجعه‌آمیزی که در سریال It: Welcome to Derry به تصویر کشیده می‌شوند، همان رویدادهایی هستند که مایک پیشتر در کتاب‌های خود به آن‌ها پرداخته است.

اگرچه عدم تولید فصل‌های ۲ و ۳ سریال It: Welcome to Derry ممکن است ریسک‌هایی را برای این پروژه به همراه داشته باشد، اما وجود یک طرح مشخص و روشن برای سریال، به نظرم نقطه قوتی محسوب می‌شود. فیلم‌های It تنها نگاهی گذرا به گذشته داشتند، در حالی که سریال با تمرکز بر سال‌های ۱۹۳۵ و ۱۹۰۸، فرصتی را برای بررسی عمیق‌تر داستان فراهم می‌کند. این رویکرد، سریال را به ترکیبی جذاب از ژانر وحشت و تاریخی تبدیل کرده و می‌تواند دریچه‌های روایی جدیدی را پیش روی مخاطبان بگشاید.

منبع: screenrant