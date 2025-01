روزی روزگاری؛ نگاهی به Scarface: The World Is Yours

آیا هنوز عنوان Scarface: The World Is Yours را به یاد دارید؟

Scarface: The World Is Yours، بازی‌ای که در سال ۲۰۰۶ منتشر شد، الهام گرفته از فیلم مشهور Scarface ساخته‌ی سال ۱۹۸۳ است؛ فیلمی که در زمان خود به اثری ماندگار بدل شد. فیلم Scarface، به کارگردانی برایان دی پالما و نویسندگی الیور استون، داستان زندگی مردی به نام تونی مونتانا را روایت می‌کند؛ مهاجری کوبایی که از پایین‌ترین طبقات اجتماعی به یکی از قدرتمندترین قاچاقچیان مواد مخدر در میامی تبدیل می‌شود. فیلم با بازی خیره‌کننده آل پاچینو، علاوه بر موفقیت تجاری، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین آثار در ژانر جنایی شناخته می‌شود. ایده‌ی ساخت فیلم به دهه ۱۹۳۰ بازمی‌گردد، زمانی که نسخه‌ی اولیه Scarface توسط هاوارد هاوکز ساخته شد. نسخه‌ی ۱۹۸۳، با رویکردی مدرن‌تر و خشونتی بی‌پرده‌، بازتابی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی آمریکا در دهه ۱۹۸۰، از جمله مواد مخدر و مهاجرت، بود. آل پاچینو، که خود طرفدار نسخه‌ی اصلی بود، نقشی کلیدی در به‌تصویب‌رساندن ایده‌ی بازسازی این فیلم ایفا کرد. پاچینو و دی پالما با همکاری استودیو یونیورسال، پروژه‌ای را کلید زدند که همواره از آن به عنوان نمادی از جاه‌طلبی، سقوط و نابودی یاد می‌شود.

با موفقیت فیلم، علاقه‌مندی‌ها به خلق دنباله یا اسپین‌آف‌های دیگری افزایش یافت. در نهایت، در دهه ۲۰۰۰، Vivendi Universal Games تصمیم گرفت بازی‌ای براساس این اثر بسازد. این بازی برخلاف فیلم، به جای تمرکز بر سقوط تونی مونتانا، داستانی جایگزین ارائه داد: “چه می‌شد اگر تونی زنده می‌ماند و به بازسازی امپراتوری خود می‌پرداخت؟” این ایده باعث شد بازی به اثری متمایز از فیلم تبدیل شود، با این حال، روح سرکش و خشونت‌آمیز فیلم در سراسر آن مشهود بود.

