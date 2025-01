نگاهی جدید به دیوید کورنسوت در فیلم Superman

تصویر جدید منتشر شده از فیلم Superman، دیوید کورنسوت را با حالتی خاص به نمایش می‌گذارد.

تصویر جدیدی از دیوید کورنسوت در نقش این قهرمان منتشر شده است که هیجان طرفداران را بیشتر کرده است. این تصویر که از طریق USA Today منتشر شد، سوپرمن را در حالتی شاد و بدون آسیب‌دیدگی نشان می‌دهد، که بر خلاف نمایش قبلی او در تریلر اول که خون‌آلود و زخمی بود، این تصویر نگاه خوش‌بینانه‌تری از شخصیت سوپرمن را ارائه می‌دهد. این نگاه جدید به نظر می‌رسد که توانایی‌های کورنسوت را در ایفای نقش سوپرمن به‌طور برجسته‌ای نشان می‌دهد.

فیلم سوپرمن به سرعت به یکی از موردانتظارترین فیلم‌های سال ۲۰۲۵ تبدیل شده است و عنوان فیلم موردانتظار IMDb را از آن خود کرده است و حتی بر فیلم‌هایی مانند Twenty Eight Years Later و The Fantastic Four: First Steps نیز غلبه کرده است. انتظار می‌رود که این نسخه از سوپرمن بتواند طرفداران را راضی کند و آینده جدیدی برای این شخصیت محبوب رقم بزند. در آینده‌ی نزدیک، با انتشار تریلر جدیدی که قرار است در جریان Puppy Bowl پخش شود کمپین تبلیغاتی فیلم شدت می‌گیرد. هرچند هنوز مشخص نیست که آیا سوپرمن در سوپر بول نیز حضور خواهد داشت یا نه، اما با شور و هیجانی که حول این فیلم وجود دارد، به نظر می‌رسد که نیاز به تبلیغات گسترده‌ای نداشته باشد.

منبع: MovieWeb