جود لا در فیلم The Wizard of the Kremlin نقش ولادیمیر پوتین را بازی می‌کند علی بهنیا ۰۱:۲۵ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

جود لا که نامزد‌ی جایزه‌ی اسکار را در کارنامه دارد، قرار است در فیلم سیاسی The Wizard of the Kremlin نقش ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه را بازی کند. این فیلم بر اساس رمان پرفروش جولیانو دا امپولی ساخته شده است. جود لا در مصاحبه‌ای اخیراً از دشواری‌های این نقش گفته است و اذعان داشته که برای ایجاد آمادگی وقت زیادی نداشته است. او این چالش را با تشبیه به کوه “اورست” توصیف کرده و ابراز کرده است در مورد به تصویر کشیدن این شخصیت پیچیده و برجسته نگران است. این فیلم توسط اولیویه آسایاس کارگردان مطرح فرانسوی، که به خاطر آثاری همچون Clouds of Sils Maria و Irma Vep مشهور است، کارگردانی خواهد شد. فیلمنامه این اثر توسط آسایاس و امانوئل کارر نوشته شده است و بازیگران برجسته‌ای همچون آلیسیا ویکاندر، جفری رایت، پل دینو، زک گالیفیناکیس و تام استاریج در آن حضور دارند. تهیه‌کنندگی فیلم بر عهده اولیویه دوکستل است و یوریک لو سو به عنوان مدیر فیلمبرداری فیلم فعالیت می‌کند، که انتظار می‌رود تجربه‌ی بصری جذابی را به تماشاگران ارائه دهد. فیلم The Wizard of the Kremlin داستان خیالی وادیم بارانوف را روایت می‌کند که یک تهیه‌کننده‌‌ی تلویزیونی است که به مشاور سیاسی پوتین تبدیل می‌شود و در دنیای پیچیده و پرتنش سیاست روسیه گرفتار می‌شود. این رمان به دنیای تاریک اولیگارش‌ها و چاپلوس‌ها می‌پردازد که در آن بارانوف به عنوان فردی مسئول سعی در ایجاد نمایش سیاسی پیچیده و مرموزی دارد. در این فیلم شخصیت بارانوف در تلاش برای رهایی از رازهای تاریک رژیم است در حالی با برخی مسائل دیگر رو به رو می‌شود. منبع: ComingSoon

