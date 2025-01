در تصویر جدید منتشر شده از فیلم Sinners، مایکل بی جردن آماده‌ی کشتن خون آشام ها به نظر میرسد.

مایکل بی جردن در فیلم Sinners که توسط رایان کوگلر کارگردانی شده است، در نقش دو برادر دوقلو به نام‌های الایژا و الیاس اسموک بازی می‌کند. داستان فیلم در مورد بازگشت این دو نفر به زادگاهشان است، جایی که اتفاقات مرموز‌ی به وقوع می پیوندد که احتمالاً دلیلش خون‌آشام‌ها هستند. تصویری جدید از فیلم نشان می‌دهد که جردن مسلح به چاقویی از جنس چوب است که طبق افسانه‌ها یکی از روش‌های کشتن خون‌آشام‌هاست. این اشاره‌ به چاقویی از جنس چوب ممکن است نشان‌دهنده‌ی نبردی با خون‌آشام‌ها باشد، اگرچه هنوز اطلاعاتی از وجود این موجودات در فیلم منتشر نشده است.

عکس جدیده منتشر شده از فیلم

تبلیغات منتشر شده از فیلم Sinners تهدیدات موجود در فیلم برای شخصیت اصلی را مبهم نگه داشته‌اند، با وجود سرنخ‌های زیادی که نشان می‌دهند خون‌آشام‌ها این نقش را در فیلم ایفا می‌کنند. با این حال، عدم تأیید مستقیم حضور خون‌آشام‌ها در فیلم، این احتمال را مطرح می‌کند که ممکن است این موجودات در حقیقت دشمن اصلی نباشند. با توجه به عملکرد ضعیف اخیر فیلم‌های خون‌آشامی مانند The Last Voyage of the Demeter، هنوز مشخص نیست که آیا فیلم به طور سنتی به داستان مربوط به خون‌آشام‌ها می‌پردازد یا اینکه با یک پیچش غیرمنتظره مخاطبان را شگفت‌زده خواهد کرد.

تحقیقات نشان می‌دهد که تریلرهایی که اطلاعات کلیدی را پنهان می‌کنند می‌توانند هیجان بیشتری ایجاد کنند و به این ترتیب علاقه‌مندی به فیلم در گیشه را افزایش دهند. با نزدیک شدن به تاریخ اکران در ماه مارس، کسانی که مشتاق دیدن این فیلم هستند، ممکن است ترجیح دهند از مشاهده تریلرهای بعدی خودداری کنند تا حس کنجکاویشان حفظ شود. چه خون‌آشام‌ها در فیلم حضور داشته باشند یا نه، فیلم Sinners پروژه‌ای بسیار مهیج خواهد بود که می‌تواند مخاطبان را شگفت‌زده کند.

منبع: Screen Rant