شایعه: بازی Gears of War: E-Day ممکن است در پاییز ۲۰۲۵ منتشر شود

طبق ادعای NateTheHate، منبع داخلی شناخته شده صنعت بازی، این احتمال وجود دارد که عنوان Gears of War: E-Day زودتر از حد تصور در دسترس بازیکنان قرار بگیرد.

مایکروسافت و استودیوی The Coalition در ژوئن سال گذشته میلادی از بازی Gears of War: E-Day رونمایی کردند. بسیاری تصور می‌کردند که این اثر شوتر سوم شخص فاصله زیادی تا انتشار دارد. با این حال بر اساس یک شایعه جدید، ممکن است زودتر از حد انتظار شاهد عرضه این عنوان باشیم.

منبع افشاگر NateTheHate در آخرین اپیزود از پادکست خود ادعا کرده است که Gears of War: E-Day احتمال دارد در پاییز سال ۲۰۲۵ عرضه شود. مایکروسافت در حال حاضر بازی‌هایی مانند Avowed، The Outer Worlds 2، South of Midnight، DOOM: The Dark Ages و Fable را برای عرضه در سال جاری میلادی در نظر گرفته است، اما در گزارش‌های اخیر اشاره شده که این شرکت هنوز بازی‌های بیشتری را برای سال ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی کرده است. در صورتی که Gears of War: E-Day در سال ۲۰۲۵ عرضه گردد، امسال می‌تواند به یکی از بهترین سال‌ها برای Xbox تبدیل شود.

Gears of War: E-Day برای ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی در دست توسعه است.