در اولین تصویر منتشرشده از فیلم Opus، جان مالکوویچ در نقش رهبر یک فرقه ظاهر شده است

اولین تصویر از فیلم جدید کمپانی A24 با نام Opus منتشر شده که در آن، جان مالکوویچ بازیگر صاحب‌نام، در نقش رهبر یک فرقه مذهبی به ایفای نقش پرداخته است.

این اثر ترسناک که توسط مارک آنتونی گرین به رشته تحریر درآمده و کارگردانی شده است، قرار است در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۲۵ روی پرده سینماها برود.

داستان Opus حول محور یک نویسنده جوان و جاه‌طلب به نام آریل اکتون (با بازی آیو ادیبری از سریال The Bear) می‌چرخد که در جستجوی یک داستان بی‌نظیر است. او به یک مجتمع منزوی و دورافتاده دعوت می‌شود که متعلق به آلفرد مورتی (با بازی مالکوویچ)، یک ستاره پاپ افسانه‌ای است که سه دهه از انظار عمومی پنهان بوده است. او سپس خود را درگیر یک توطئه شوم پشت پرده بازگشت پرطرفدار آلفرد می‌یابد، در حالی که توسط خبرنگاران و پیروان فرقه این ستاره مشهور محاصره شده است.

همان‌طور که خلاصه داستان نشان می‌دهد، یک نویسنده جوان به دعوت یک ستاره پاپ افسانه‌ای که سی سال پیش به شکلی مرموز ناپدید شده، به یک عمارت دورافتاده سفر می‌کند. در این مکان، او در میان گروهی از طرفداران سرسخت این ستاره و خبرنگارانی که به دنبال کشف رازی قدیمی هستند، گرفتار می‌شود و خود را درگیر یک توطئه پیچیده می‌بیند.

اولین تصویر منتشر شده توسط USA Today، از این فیلم که اولین اثر ترسناک کمپانی A24 در سال ۲۰۲۵ است رونمایی می‌کند. علاوه بر جان مالکوویچ و ادی ایزارد، بازیگرانی چون جولیت لوئیس (سریال Yellowjackets)، مبر میدتاندر (فیلم Prey)، موری بارلت (سریال The White Lotus)، یانگ مازینو (سریال Beef)، استفانی سوگانامی (سریال Power Book II: Ghost) و تاتانکا میس (فیلم Killers of the Flower Moon) نیز در این فیلم ایفای نقش می‌کنند.

مالکوویچ به واسطه نقش‌آفرینی در آثاری همچون Death Of A Salesman، Dangerous Liaisons، The Glass Menagerie، Of Mice And Men، In The Line Of Fire، Con Air، Empire Of The Sun، Ripley’s Game، Bird Box و Being John Malkovich شهرت یافته است.

از سوی دیگر، ادیبری با آثاری چون The Sweet East، Bottoms، Theater Camp، How It Ends، As of Yet و Cicada شناخته می‌شود. همچنین، او در Spider-Man: Across the Spider-Verse، Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem و Inside Out 2 صداپیشگی کرده است.

اپوس در تاریخ ۱۴ مارس اکران خواهد شد.

منبع: comingsoon