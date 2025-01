مل گیبسون اطلاعات جدیدی درباره فیلم Passion of the Christ 2 ارائه کرد

مل گیبسون، برنده جایزه اسکار، در مصاحبه‌ جدید خود جزئیاتی را در مورد روند تولید فیلمبرداری Passion of the Christ 2 فاش کرده است.

تمرکز این دنباله، روی درام مذهبی موفق سال ۲۰۰۴ با بازی جیم کاویزل خواهد بود. این خبر در حالی منتشر می‌شود که بیش از چهار ماه از حضور گیبسون در Malta می‌گذرد. در آن زمان، او به همراه یک تیم ۱۱ نفره در این کشور به جستجوی لوکیشن‌های مناسب برای فیلمبرداری قسمت دوم پرداخت.

گیبسون در گفتگو با جو روگان تأیید کرد که تیم تولید قصد دارد فیلمبرداری دنباله Passion of the Christ که رسماً با عنوان Resurrection of the Christ شناخته می‌شود را در سال ۲۰۲۶ آغاز کند. این پروژه از سال ۲۰۱۶ در مرحله پیش‌تولید قرار داشته و طرفداران مدت‌ها منتظر شروع تولید آن بوده‌اند.

او گفت:

امیدوارم سال آینده زمانی را برای آن در نظر بگیریم. کارهای زیادی باید انجام شود چون این فیلم سفری سورئال است. من، برادرم و راندال همه در این پروژه همکاری می‌کنیم. پس ایده‌های خوبی کنار هم قرار گرفته، اما بعضی از آن‌ها دیوانه‌وارند. فکر می‌کنم برای روایت درست داستان، واقعاً باید با سقوط فرشتگان شروع کنیم. یعنی شما در مکان دیگری، در قلمروی دیگری هستید. باید به جهنم بروید.

گیبسون بار دیگر کارگردانی این دنباله را بر عهده خواهد داشت و جیم کاویزل نقش عیسی مسیح را که رستاخیز معجزه‌آسای او محور اصلی قسمت بعدی خواهد بود، تکرار خواهد کرد. این کارگردان برنده اسکار قبلاً گفته بود که دو فیلمنامه متفاوت برای این پروژه نوشته است که اولین آن‌ها به عنوان یک «سفر سورئال» توصیف شده و مخاطبان را به «قلمروهای دیگر» خواهد برد. در حال حاضر، این فیلم تاریخ انتشار رسمی یا پخش‌کننده‌ای ندارد.

Passion of the Christ روایتگر لحظات پایانی زندگی عیسی مسیح و لحظه جان‌باختن او بر روی صلیب است. مایا مورگنشترن در نقش مریم، مونیکا بلوچی در نقش مریم مجدلیه، فرانچسکو دی ویتو در نقش پطرس، لوکا لیونلو در نقش یهودا و جمعی دیگر از بازیگران مطرح در این اثر هنری به ایفای نقش پرداخته‌اند. هر چند این فیلم با واکنش‌های متفاوتی از سوی منتقدان مواجه شد، اما همچنان توانست موفقیت تجاری چشمگیری را تجربه کند. این اثر سینمایی در سراسر جهان ۶۱۲ میلیون دلار فروش داشته است، در حالی که هزینه تولید آن حدود ۳۰ میلیون دلار برآورد شده است.

