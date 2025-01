اندی موسکیتی اطلاعات جدیدی از فیلم The Brave and the Bold را به اشتراک گذاشت

اندی موسکیتی اطلاعات جدیدی از فیلم The Brave and the Bold را به اشتراک گذاشت ارشیا امیری ۱۱:۳۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

کارگردان فیلم The Brave And The Bold اطلاعات جدیدی از این فیلم مورد انتظار را منتشر کرده است. حدود یک هفته پس از اینکه جیمز گان و پیتر سفران رهبری دنیای سینمایی جدید DC را برعهده گرفتند، خبر ساخت فیلم The Brave And The Bold منتشر شد. حالا به تازگی اندی موسکیتی، کارگردان این اثر، در مصاحبه با RadioTU در رابطه با این فیلم گفت: من درباره کانسپت داستان فیلم The Brave And The Bold با جیمز گان گفت‌و‌گوی‌های مختلفی داشتم، البته از زمان شروع فیلمبرداری Superman با یکدیگر صحبت نکرده‌ایم. در حال حاضر اطلاعات زیادی از فیلم The Brave and the Bold منتشر نشده، اما می‌دانیم که سکان کارگردانی آن در دستان اندی موسکیتی است که سابقه ساخت آثاری مانند IT و The Flash را در کارنامه خود دارد. طرفداران دنیای سینمایی DC پس از انتشار انیمیشن Creature Commandos، بی‌صبرانه منتظر قدم بعدی DCU با فیلم Superman هستند. Superman برای اکران در تاریخ ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۰ تیر ۱۴۰۴) برنامه‌‌ریزی شده است. منبع: ScreenRant

