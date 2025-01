تریلر جدیدی از فیلم ترسناک The Baby in the Basket منتشر شد

تریلر جدید فیلم The Baby in the Basket فضای منحصر به فرد این اثر را نشان می‌دهد.

در شبی طوفانی در سال ۱۹۴۴ میلادی، زنی مرموز نوزادی در یک سبد را برروی پله‌های کلسیایی دورافتاده در اسکاتلند رها می‌کند و هرگز برای باری دیگر دیده نمی‌شود. راهبه‌ها پس از پیدا کردن این پسر کوچک، تصمیم می‌گیرند که تا پایان طوفان از او نگهداری کنند و سپس او را به شهر ببرند. پس از گذشت یک شب اتفاقات هولناکی برای یکی از راهبه‌ها رخ می‌دهد اما دیگر افراد کلیسا معتقد هستند که خواهر آگنس به خاطر تنهایی دیوانه شده است و به همین دلیل او را در اتاقی زندانی می‌کنند. با این حال، مدتی بعد دیگر راهبه‌ها به این نتیجه می‌رسند که شاید این پسر، فرزند شیطان باشد. در ادامه می‌توانید تریلر جدید این فیلم را تماشا کنید.

سکان کارگردانی فیلم The Baby in the Basket در دستان اندی کرین و نیتن شپکا بوده که سابقه ساخت آثاری مانند Dead Before They Wake را در کارنامه خود دارند. از بازیگران این اثر نیز می‌توان به امبر دویگ تورن، مایکلا لانگدن، ال اوهارا، لیسا ریسنر و مریم دآبو اشاره کرد.

The Baby in the Basket برای اکران در تاریخ ۱۷ فوریه ۲۰۲۵ (۲۹ بهمن ۱۴۰۳) برنامه‌ریزی شده است.

منبع: ComingSoon