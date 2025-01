ویدیو: ریمیک The House of the Dead 2 بهار ۲۰۲۵ منتشر می‌شود

استودیوی Forever و MegaPixel به طور رسمی اعلام کردند که ریمیک بازی The House of the Dead 2 در بهار ۲۰۲۵ عرضه می‌شود. ریمیک دومین نسخه از The House of the Dead داستان دو کاراکتر جیمز و گری را دنبال می‌کند. آن‌ها باید شهری پر از زامبی را کاوش کنند و بفهمند که چه اتفاقی افتاده است. بازی به صورت تک نفره و کو-آپ دو نفره قابل تجربه خواهد بود. علاوه بر به‌روزرسانی جلوه‌های بصری و موسیقی متن ریمستر شده (در صورت تمایل می‌توانید به نسخه اصلی برگردید)، حالت Boss Mode و بخش آموزشی Training Mode نیز به بازی اضافه شده است. داستان بازی چند شاخه خواهد بود و شامل چندین پایان متفاوت می‌شود. در ادامه، تریلر بازی را مشاهده می‌کنید: دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ The House of the Dead 2: Remake برای پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس/اس، نینتندو سوییچ و PC منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa