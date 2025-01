۱۰ استودیو برتر دنیای انیمه

برای دهه‌ها است که استودیوهای دنیای انیمه با ساخت فیلم‌ها، سریال‌ها و وب انیمیشن‌های متفاوت و خلاقانه، باعث تثبیت این مدیوم بین طرفداران و افزایش محبوبیت آن شده‌اند. مانند بسیاری از دیگر مدیوم‌ها، انیمه‌ها با توجه به افرادی که آن را ساخته‌اند در تم‌، استایل و کیفیت با یکدیگر تفاوت دارند و به همین دلیل محبوبیت استودیوهایی که در این سال‌ها آثار موفقی تولید کرده‌اند افزایش پیدا کرده است.

درحالی که شهرت استودیو، تضمینی برای موفقیت یک اثر نیست، برخی از استودیوهای این مدیوم در طول سال‌ها کار خستگی‌ناپذیر فراتر از انتظارات طرفداران خود عمل کرده‌اند و استانداردها را افزایش داده‌اند.

۱۰. Studio Bones

سال تاسیس : ۱۹۹۸

: ۱۹۹۸ انیمه‌های شناخته شده : My Hero Academia Mob Psycho 100 Fullmetal Alchemist: Brotherhood

:

از زمان تاسیس استودیو بونز در اواخر دهه ۹۰ میلادی، آنها نقش بزرگی در توسعه چندین انیمه شونن برتر تاریخ داشتند. تا به امروز، Fullmetal Alchemist: Brotherhood تحسین شده‌ترین ساخته این استودیو محسوب می‌شود که همچنان پس از گذشت یک دهه از آن به عنوان یکی از بهترین انیمه‌های تاریخ یاد می‌شود.

با این حال، علاوه‌بر انیمه‌های شناخته شده، استودیو بونز مسئول ساخت انیمه‌های کالت کلاسیکی مانند Soul Eater و Ouran High School Host Club بوده است. استودیو بونز، تا به امروز ترکیب فوق‌العاده‌ای از انیمه‌های شونن تحسین شده و آثار منحصر به فرد ارائه داده است و به همین دلیل در بین بهترین استودیوهای انیمه‌سازی تاریخ قرار می‌گیرد.

۹. Toei Animation

سال تاسیس : ۱۹۴۸

: ۱۹۴۸ انیمه‌های شناخته شده : One Piece Dragon Ball Z Sailor Moon

:

یکی از قدیمی‌ترین استودیوهای انیمه‌سازی که همچنان در مدیوم انیمه فعالیت دارد و آثار بسیار خوبی را تولید می‌کند، توئی انیمیشن تعدادی از آثار کلاسیک دنیای انیمه را خلق کرده است. Sailor Moon، Digimon و Cutie Honey تنها تعدادی از آثاری هستند که توئی انیمیشن با آنها موفق شد تحول بزرگی در این مدیوم ایجاد کند.

با این حال، این روزها توئی انیمیشن بیشتر به خاطر ساخت یکی از بزرگ‌ترین فرنچایزهای مدرن دنیای انیمه یعنی One Piece شناخته می‌شود. بسیاری از افرادی که امروزه مدیوم انیمه را دنبال می‌کنند، درابتدا یکی از آثار توئی انیمیشن را تماشا کردند و همراه با شخصیت‌های دوست‌داشتنی خلق شده توسط این استودیو، وارد ماجراجویی‌های مختلفی شدند.

۸. MAPPA

سال تاسیس : ۲۰۱۱

: ۲۰۱۱ انیمه‌های شناخته شده : Jujutsu Kaisen Chainsaw Man Attack on Titan: The Final Season

:

برای طرفداران مدن سبک شونن، هیچ استودیویی به اندازه MAPPA پرطرفدار و شناخته ‌شده نیست. بااینکه این استودیو در سال ۲۰۱۱ توسط ماسائو مارویاما، یکی از بنیان‌گذاران استودیو Madhouse، تاسیس شد در همین مدت زمان کوتاه با ساخت اقتباس‌هایی موفق و آثار اکشن هیجان‌انگیز، MAPPA به یکی از استودیوهای موفق این مدیوم تبدیل شده‌ است.

این استودیو با ساخت Jujutsu Kaisen و فصل پایانی Attack on Titan، جای پای خود را در مدیوم انیمه تثبیت کرد. مهارت اصلی MAPPA در خلق سکانس‌های اکشن نفس‌گیر و انیمیشن‌های چشم‌نواز است.

۷. Studio Trigger

سال تاسیس : ۲۰۱۱

: ۲۰۱۱ انیمه‌های شناخته شده : Cyberpunk: Edgerunners Little Witch Academia Kill la Kill

:

زمانی که استودیو Gainax نتوانسته بود موفقیت گذشته خود را تکرار کند، دو نفر از کارمندان این استودیو، هیرویوکی ایمایشی و ماساهیکو اوتسوکا تصمیم گرفتند از Gainax جدا شوند و در سال ۲۰۱۱ استودیو تریگر را تاسیس کردند. استودیو تریگر بیش‌تر به خاطر سبک هنری منحصر به فرد و نوع روایت داستان شناخته می‌شود.

استودیو تریگر با انیمه‌های تحسین شده‌ای مانند Kill la Kill و Little Witch Academia به شهرت رسید که در آنها ویژگی‌هایی مانند طنز بصری و پلات توئیست‌های غیرقابل پیشبینی دیده می‌شود. با این حال، این استودیو با انیمه‌های Cyberpunk: Edgerunners و Dungeon Meshi طرفداران زیادی به دست آورد.

۶. SHAFT

سال تاسیس : ۱۹۷۵

: ۱۹۷۵ انیمه‌های شناخته شده : Monogatari March Comes In Like A Lion Puella Magi Madoka Magica

:

درحالی که اکثر استودیوها ترجیح می‌دهند یک سبک هنری ثابت و شناخته شده داشته باشند، استودیوهایی که توانایی اجرای کارهای متفاوت دارند فرصت دیده شدن بیشتری خواهند داشت. یکی از این استودیوها، استودیو افسانه‌ای SHAFT است در ساخت آثار خود همیشه خلاقیت و آزادی عمل سازندگان را در بالاترین اولویت قرار داده است.

تکنیک‌های منحصر به فرد انیمیشن و ادیت‌های غیرمعمول استودیو SHAFT، این اجازه به نویسندگان و کارگردانان می‌دهد که داستان‌هایی آوانگارد و سورئال را روایت و ایده‌های جدید را اجرا کنند. درنتیجه این آزمایشات باعث خلق شاهکارهایی مانند Monogatari و Madoka Magica شده‌اند که مشابه آنها را در کمتر اثری در مدیوم انیمه می‌توان مشاهده کرد.

۵. Ufotable

سال تاسیس : ۲۰۰۰

: ۲۰۰۰ انیمه‌های شناخته شده: Demon Slayer The Garden of Sinners Fate/Zero



سکانس‌های اکشن نفس‌گیر و جلوه‌های بصری، افراد زیادی را به مدیوم انیمه جذب می‌کنند و زمانی که صحبت از این ویژگی‌ها می‌شود، استودیو Ufotable حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و استانداردهای جدیدی را تنظیم کرده است. این استودیو در اوایل سال ۲۰۱۰ به لطف اجرای استادانه CGI و کارگردانی سینمایی شهرت رسید.

دوره طلایی Ufotable با آثاری مانند Fate/Zero و The Garden of Sinners آغاز شد، با این حال Demon Slayer تا به امروز موفق‌ترین اثر این استودیو به شمار می‌رود و اگر به خاطر فروش بالا انیمه سینمایی Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train نبود، به احتمال زیاد این استودیو نمی‌توانست جریمه سنگین مالیاتی‌اش را پرداخت کند.

۴. Sunrise

سال تاسیس : ۱۹۷۲

: ۱۹۷۲ انیمه‌های شناخته شده : Cowboy Bebop Gintama Gundam

:

استودیو سانرایز که امروزه با نام بندای نامکو فیلم‌ورکس شناخته می‌شود، برای طرفداران سبک مکا یکی از استودیو تاثیرگذار و مهم مدیوم به شمار می‌رود. این استودیو در سال ۱۹۹۷ درحالی که سبک مکا طرفداران زیادی نداشت و دیگر استودیوهای انیمه‌سازی آثاری با تم‌های رایج آن زمان انیمه‌های خودشان را منتشر می‌کردند، اولین قسمت از انیمه Mobile Suit Gundam را منتشر کرد که با سرعتی باورنکردنی به انیمه بسیار محبوبی تبدیل شد.

در طول پنجاه سالی که این استودیو فعالیت دارد، آثار تحسین شده بسیار زیادی مانند Code Geass، Gintama و InuYasha را منتشر کرده است و همین آثار متنوع باعث شده‌اند تا سانرایز تا به امروز استودیو محبوبی باقی بماند.

۳. Studio Ghibli

سال تاسیس : ۱۹۸۵

: ۱۹۸۵ انیمه‌های شناخته شده : Spirited Away Grave of the Fireflies Princess Mononoke

:

استودیویی که نیازی به معرفی ندارد، استودیو جیبلی حتی برای کسانی که مدیوم انیمه را دنبال نمی‌کنند نیز نام آشنا و قابل احترامی است. نام این استودیو با کارگردان محبوب و البته موسس این استودیو یعنی هایائو میازاکی گره خورده است. استودیو جیبلی با Spirited Away موفق شد به اولین استودیویی تبدیل شود که جایزه بهترین انیمیشن در هفتاد و پنجمین دوره اسکار را دریافت کرده است.

با این حال، میازاکی تنها فردی در استودیو جیبلی نیست که می‌تواند دنیای جادویی انیمه‌ها را به بهترین شکل ممکن به تصویر بکشد. حتی پس از گذشت حدود چهل سال از تاسیس این استودیو، افراد خلاقی در این استودیو حضور دارند که همچنان آثار فوق‌العاده‌ای را منتشر می‌کنند.

۲. Kyoto Animation

سال تاسیس : ۱۹۸۵

: ۱۹۸۵ انیمه‌های شناخته شده : Violet Evergarden The Melancholy of Haruhi Suzumiya A Silent Voice

:

یک انیمه باکیفیت را تنها نمی‌توان با ریتم تند روایت داستان و صحنه‌های اکشن هیجان‌انگیز قضاوت کرد، درواقع به یادماندنی‌ترین انیمه‌ها، آثاری هستند که در کنار سبک هنری چشم‌نواز و شخصیت‌پردازی‌های کامل، داستان آرام و تاثیرگذاری را روایت می‌کنند. این رویکرد متمایز باعث شده است تا کیوتو انیمیشن در لیست بهترین استودیوهای انیمه‌سازی حضور داشته باشد و با وجود خروجی‌های محدود همچنان محبوب باقی بماند

در هر فریم از آثار کالت کلاسیک کیوتو انیمیشن مانند Silent Voice و Clannad، می‌توان دقت و حساسیت به آن انیمه را مشاهده کرد. کیوتو انیمیشن می‌داند که چگونه قلب تماشاگران را به دست آورد و از طریق قصه قدرتمندی که روایت می‌شود، آنها را تا انتهای آثار خود میخکوب می‌کند.

۱. Madhouse

سال تاسیس : ۱۹۷۲

: ۱۹۷۲ انیمه‌های شناخته شده : Hunter X Hunter Frieren: Beyond Journey’s End Death Note

:

زمانی که صحبت از استودیویی می‌شود که انقلاب بزرگی در مدیوم ایجاد کرد و یکی از دلایل محبوبیت بین‌‌المللی انیمه بود، Madhouse اولین نامی است که می‌توان به یاد آورد. این استودیو که در سال ۱۹۷۲ تاسیس شده است، تا به امروز آثار متنوع و تحسین شده‌ای منتشر کرده است و بزرگ‌ترین نقطه قوت آنها را می‌توان آزادی عمل کارگردانان جوان و مستعد دانست که به راحتی می‌توانند ایده‌های منحصر به فردی را پیاده‌سازی کنند.

نام‌های بزرگی مانند ساتوشی کن، ماساکی یواسا و حتی مامورا هوسودا، فعالیت خودشان را در استودیو Madhouse آغاز و آثار شناخته‌شده‌ای منتشر کردند. Madhouse استودیویی است که زمانی که نام آنها در یک انیمه دیده می‌شود، تا حد زیادی می‌توان به کیفیت آن اطمینان داشت، زیرا در طول این پنجاه سالی که فعالیت دارند، کمتر اثر ضعیفی را منتشر کرده‌اند.

منبع: CBR