تصویر جدیدی از فیلم thunderbolts منتشر شد

دنیای سینمایی مارول در سال ۲۰۲۴ با عرضه حماسی فیلم Deadpool and Wolverine غوغا به پا کرد؛ اثر بعدی که منتشر عرضه است فیلم Thunderbolts می‌باشد.

عنوان Deadpool and Wolverine اولین فیلم MCU بود که توانست پس از Spider-Man No Way Home در سال ۲۰۲۱ از مرز یک میلیارد دلار عبور کند. حالا این کمپانی قصد دارد تا با سرعت و قدرت وارد سال ۲۰۲۵ شود. امسال طرفداران کمیک بی‌صبرانه منتظر ۳ ماجراجویی سینمایی از مارول خواهند بود. این عناوین Captain America Brave New World، Thunderbolts و Fantastic Four First Steps هستند. اثری که میان فیلم‌های مذکور نظر طرفداران را به خود جلب کرد، Thunderbolts بود که شخصیت‌های متعددی از لیست محبوب‌های طرفداران را در یک تیم بزرگ گرد هم می‌آورد. حالا تصویری منتشر شده که سه شخصیت در حال بازگشت MCU را به بهترین شکل ممکن به نمایش می‌گذارد.

سه قهرمان ما در مکانی حضور دارند که در تریلرهای متعدد این فیلم مشاهده کرده بودیم؛ صحرا.

این تصویر به صورت انحصاری توسط سایت، مجله و شبکه USA Today برای پیش‌نمایش بزرگ سال ۲۰۲۵ آنها منتشر شد. تصویر جدید یلینا بلووای فلورانس پیو، گوست هانا جان کامن و جان واکر (US Agent) وایات راسل را در کنار هم نشان می‌دهد. این اشخاص به چیزی در دوز دست‌ها خیره شده‌اند و بخشی از این تیم بی‌ارزش دولتی در صحرا قرار دارند. اگر تریلرهای متعدد این فیلم را تماشا کرده باشید، این مکان برای شما آشنا خواهد بود. سه کاراکتر مورد نظر ما چند وقتی است که در هیچ یک از آثار جهان سینمایی مارول حضور نداشتند. جان واکر و یلینا بلووا آخرین بار در سریال‌های Hawkeye و The Falcon and the Winter Soldier سال ۲۰۲۱ حاضر شده بودند. این در حالیست که طرفداران گوست را آخرین بار در فیلم Ant-Man and the Wasp سال ۲۰۱۸ دیدند.

