تریلر انیمیشن The King of Kings با صداپیشگی اسکار آیزاک منتشر شد

تریلر انیمیشن The King of Kings با صداپیشگی اسکار آیزاک منتشر شد امیررضا نوذرپور ۲۲:۵۶ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲

تریلری از انیمیشن The King of Kings با صداپیشگی اسکار آیزاک منتشر شده که می‌توانید آن را تماشا کنید. انیمیشن The King of Kings داستان عیسی مسیح (با صداپیشگی اسکار آیزاک) را روایت می‌کند که بر اساس داستان کوتاهی از چارلز دیکنز ساخته شده است. در این انیمیشن چارلز دیکنز داستان مسیح را برای پسرش، والتر، تعریف می‌کند و خودشان را از طریق یک پرتال به دوران عیسی مسیح منتقل می‌کند تا از نزدیک شاهد سرگذشت عیسی باشند. تریلر این انیمیشن را در ادامه تماشا کنید. تماشا در یوتیوب انیمیشن The King of Kings توسط سونگ هو-جانگ کارگردانی شده و اوما تورمن، مارک همیل و فارست ویتاکر نیز از دیگر صداپیشگان این انیمیشن هستند. انیمیشن The King of Kings در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۲۵ (۲۲ فروردین ۱۴۰۴) اکران خواهد شد. منبع: Collider

