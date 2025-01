نقدها و نمرات فیلم Den of Thieves 2: Pantera

فیلم سینمایی Den of Thieves 2: Pantera اثری اکشن با بازی جرارد باتلر است که توانسته نمرات متوسطی را از منتقدان بگیرد. فیلم سینمایی «کمینگاه دزدان ۲: پنترا» اثری در ژانر اکشن، مهیج و جنایی به شمار می‌رود که با هنرنمایی جرارد باتلر، اوشیا جکسون جونیور، اوین احمد،‌ میدو ویلیامز و تعدادی دیگر است. مسئولیت […]

نقدها و نمرات فیلم Den of Thieves 2: Pantera علی محمدپناه ۱۱:۳۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳

فیلم سینمایی Den of Thieves 2: Pantera اثری اکشن با بازی جرارد باتلر است که توانسته نمرات متوسطی را از منتقدان بگیرد. فیلم سینمایی «کمینگاه دزدان ۲: پنترا» اثری در ژانر اکشن، مهیج و جنایی به شمار می‌رود که با هنرنمایی جرارد باتلر، اوشیا جکسون جونیور، اوین احمد،‌ میدو ویلیامز و تعدادی دیگر است. مسئولیت کارگردانی این اثر سینمایی را کریستین گودگاست برعهده داشته است. منتقدان بر این باور هستند که فیلم سینمایی «کمینگاه دزدان ۲: پنترا» رویکرد جدی فیلم اول را کنار می‌گذارد و سعی دارد تا روندی شاد و شوخ طبع‌تری را در پیش بگیرد اما این کار به تنهایی باعث نمی‌شود تا حس آشنایی و تکرار در این اثر سینمایی نسبت به فیلم قبلی از بین برود. با این وجود، این فیلم می‌تواند طرفداران این سبک را راضی نگه دارد. تاکنون در وب سایت راتن تومیتوز ۴۳ نقد برای فیلم سینمایی «کمینگاه دزدان ۲: پنترا» منتشر شده که امتیاز ۵۸ درصد را برای آن به همراه داشته است. در وب سایت متاکریتیک نیز امتیاز ۵۹ از صد برای این اثر سینمایی به ثبت رسیده که بر اساس ۲۲ نقد منتشر شده برای آن در این وب سایت است. در ادامه نظر منتقدان برتر درباره این فیلم را مشاهده می‌کنید. نظر منتقدان درباره فیلم Den of Thieves 2: Pantera راتن تومیتوز | ۴۳ نقد – امتیاز ۵۸ درصد

| ۴۳ نقد – امتیاز ۵۸ درصد متاکریتیک | ۲۲ نقد – امتیاز ۵۹ درصد «۸۰/۱۰۰ The Guardian | منتقد: چارلز برامسکو» دقت فنی و تازگی مفهومی به نمایش در آمده در اوج این اثر سینمایی توانسته استاندارد بسیار بالایی را حفظ کند و بهترین سکانس آن نیز همانند یک بازی چراغ سبز، چراغ قرمز پرتنش اجرا شده است. برای ساخت چنین اثری به جز بازی هنرمندانه بازیگران، عوامل پشت صحنه نیز باید عالی باشند و کارگردان کریستین گودگاست توانسته با دقت و مبتکرانه این کار را انجام بدهد. «۷۵/۱۰۰ IndieWire | منتقد: کریستین زیلکو» حتی با وجود اینکه کسی خواستار ساخت فیلم سینمایی «کمینگاه دزدان ۲» نبوده اما ممکن است حالا زمان آن رسیده که خواستار ساخت فیلم سوم نیز باشیم. به شخصه من برای فیلم‌های آینده این فرنچایز بسیار هیجان‌زده هستم. «۷۵/۱۰۰ RogerEbert | منتقد: برایان تالریکو» فیلم سینمایی «کمینگاه دزدان ۲: پنترا» بیشتر شبیه به برنامه‌ریزی برای انجام یک کار است تا اینکه خود کار انجام شود. این اثر در مورد زوایای دوربین، هویت‌های جعلی و همچنین برنامه‌ریزی دقیق وسواس زیادی داشته است. «۷۰/۱۰۰ Variety | منتقد: اوون گیلبرمن» کریستین گودگاست علیرغم تمام دلبستگی‌اش نسبت به معقول بودن، فیلمسازی انرژی‌بخش است. همین نیز سبب شده تا او به خوبی شخصیت اصلی این اثر سینمایی را به نمایش در بیاورد. «۶۰/۱۰۰ IGN | منتقد: زکی حسن» فیلم سینمایی «کمینگاه دزدان ۲: پنترا» نه از فیلم اولش بهتر و نه بدتر است. همانند فیلم اول، این اثر سینمایی نیز بیش از حد طولانی است و توسط شبکه‌های پیچیده داستان‌هایش بسیار گیج‌کننده می‌شود. با این حال، جذابیت بین ستارگان جرارد باتلر و اوشیا جکسون جونیور و همچنین اکت سوم بسیار مهیج سبب شده تا این اثر سینمایی جالب توجه باشد. «۶۰/۱۰۰ Screen Rant | منتقد: مای عبدالباکی» چندین صحنه اکشن دیگر در این اثر سینمایی باعث می‌شد تا این اثر سینمایی خسته‌کننده باشد چراکه این فیلم همانند اثر قبلی بسیار طولانی است. این اثر بیش از اندازه پر از محتویات شده و انتظار برای سرقت اصلی نیز خسته‌کننده شده است. با وجود برخی تنش‌ها، هیچ حس فوریت در داستان احساس نمی‌شود. این فیلم زمینه را برای فیلم بعدی مهیا می‌کند اما فاقد اشتیاق و ثبات لازم برای زمینه‌سازی فیلم دیگری در این فرنچایز است. «۶۰/۱۰۰ Collider | منتقد: مت دوناتو» این طور به نظر می‌رسد که این اثر سینمایی به طور تصنعی برنامه‌ریزی شده و از کلیشه‌های این ژانر پیروی می‌کند و قادر نیست تا با جذابیت‌های دزد و پلیسی خودش توجه ما را به خودش معطوف کند.

فیلم و سریال ، نمرات فیلم

Den of Thieves, Den of Thieves 2, Den of Thieves 2: Pantera

منبع متن: gamefa