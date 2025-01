در سالی که گذشت عناوین بیشماری منتشر شدند؛ اکثر آنها نتوانستند نظر مثبت مردم را به خود جلب کنند اما صنعت انیمیشن ۲۰۲۴ توانست آثار جذابی را به ارمغان بیاورد.

مدیوم فوق‌العاده انیمیشن همیشه توانسته رقیبی بی‌نظیر و خارق‌العاده برای سینمای لایو اکشن باشد! در ازای هر The Godfather، یک The Mysterious Geographic Explorations of Jasper Morello ساخته می‌شود! در ازای هر استیون اسپیلبرگ، یک برد برد (Brad Bird) وجود دارد! متاسفانه حقیقت غیر قابل انکار این است که صنعت انیمیشن سالی که گذشت بهتر از سینمای لایو اکشن عمل کرد. سال ۲۰۲۴ سالی بود که آسیا تا جای ممکن قدرت‌نمایی کرد و توانست قلب جمعیت بزرگی از مخاطبین سینما را به دست آورد. وقایع بسیار جالبی رخ دادند که باعث ایجاد ترس و وحشت در قلب طرفداران این جهان خلاق و زیبا شد؛ کدام طرفدار انیمیشنی می‌تواند خبر بازنشستگی احتمالی هایائو میازاکی را فراموش کند؟! اما نوبت به آن رسیده تا تمرکز خود را روی آثاری بگذاریم که توانستند به بهترین شکل ممکن تمامی جوانب مثبت، خاص و جذاب صنعت انیمیشن را به تصویر بکشند. در نظر داشته باشید که این لیست و عناوین حاضر در آن با در نظر گرفتن جوانب منحصر صنعت انیمیشن و رده‌بندی سنی هر یک از آثار تنظیم شده است.

شماره ۱۰: Memoir of a Snail (میانگین نمرات تمامی منتقدین و مخاطبین ۸.۶)

طرفداران Mary and Max بی‌صبرانه منتظر این اثر و بازگشت به دنیای تاریک الیوت بودند.

شماره ۱۰ به عنوان شروع می‌شود که خیلی از مخاطبین انتظار داشتند رتبه بسیار بالاتری داشته باشد. انیمیشنی که پس از گذشت سال‌ها توسط نابغه صنعت انیمیشن کلی میشن ساخته شد؛ Memoir of a Snail. عنوان Mary and Max یکی از قدرتمندترین آثار انیمیشنی بود که در تاریخ این صنعت زیبا مشاهده کردیم. ترکیب داستانگویی فانتزی همراه با طعم و رنگ خاکستری و تاریک این اثر، تجربه‌ای مالیخولیایی و در آن واحد زیبا برای تمامی مخاطبین به ارمغان آورد. واقعا تماشای این اثر را به هر کسی که تا به حال آن را تماشا نکرده است پیشنهاد می‌کنم. شنیدن آنکه آدام الیوت در ۱۵ سال گذشته هیچ انیمیشن دیگری نساخته حقیقتاً دردناک است! اما تمامی این انتظارات سال گذشته با انتشار عنوان مورد نظر به پایان رسید. همه بی‌صبرانه منتظر آن بودند که اثر جدید این نابغه را تماشا کنند. این انیمیشن تا حدی پرطرفدار و مورد انتظار بود که بسیاری از مخاطبین آن را به صورت غیرقانونی دانلود کردند.

تنها کافیست تریلرهای عنوان مورد نظر ما را مشاهده کنید تا ببینید یک ذهن خلاق و فوق العاده با بودجه و زمان کافی چه شاهکاری می‌تواند بسازد. طرفداران صنعت نیمیشن همواره منتظر انتشار آثار بیشتر در سبک استاپ موشن هستند. متاسفانه این سبک در انحصار چند شرکت کوچک قرار دارد و هر کسی قابلیت ساخت چنین عناوینی را ندارد. قبل از آنکه تماشای این اثر را انتخاب کنید باید به شما هشدار دهم که داستان آن به شدت تاریک و تا حدودی افسرده است. البته کسانی که انیمیشن Mary and Max را تماشا کرده‌اند می‌دانند، از آدام الیوت نمی‌توان انتظار یک عنوان رنگارنگ و شاد را داشت. لحظات واقع‌گرایانه و دردناک وجود دارند که تا حدودی به حقیقت نزدیک هستند که تنها می‌توان به آنها با تلخی لبخند زد. Memoir of a Snail عنوان بسیار تاریکی است، غم لحظه به لحظه مخاطب را همراهی می‌کند و داستان آن خشن و آزاردهنده است.

با این وجود اگر بتوانید در سایه‌هایی که این اثر به وجود می‌آورد زندگی کنید، تجربه‌ای فراموش نشدنی برای شما رقم خواهد خورد.

شماره ۹: Transformers One (میانگین نمرات تمامی منتقدین و مخاطبین ۸.۷)

اگر می‌خواهید جذابیت Transformers را درک کنید، کافی‌‎ست این انیمیشن را تماشا نمایید.

بسیاری از ایرانیان، حتی نام فرنچایز Transformers را پیش از مایکل بی نشنیده بودند. تنها پس از انتشار این عناوین به شدت افتضاح بود که مخاطبین ایرانی با نام چنین کاراکترهایی آشنا شدند. اما حالا با عرضه Transformers One، به تمامی اشخاصی که با سری مذکور آشنایی ندارند پیشنهاد می‌کنم، برای تجربه‌ای وفادار با سریال انیمیشنی یکشنبه صبح‌های آمریکایی و شخصیت‌های آن دیدار کنند. پس از تماشای این اثر نیاز مشاهده عناوین پیش از آن به صورت ماراتونی در شما ایجاد خواهد شد. حتی اگر طرفدار فرنچایز محبوب و شناخته شده Transformers هم نباشید بدون شک از هیجان، اکشن و خلاقیت عنوان مذکور لذت خواهید برد. برای لذت بردن از آن نه نیازی به تماشای سریال تلویزیونی آن دارید و نه مطالعه تمامی کمیک بوک‌های مربوط به آن. پس از تجربه Transformers One، بدون شک دلیل محبوبیت آن را درک خواهید کرد. هیچ راه بهتری برای ورود به جهان فرنچایز اسباب بازی Transformers از این انیمیشن وجود ندارد. داستانی عمیق و غیر منتظره در انتظار شماست؛ جهانی رباتیک مملو از رنگ‌های نئون.

داستان این اثر به عنوان بهترین شیوه ممکن برای بیان ریشه‌های شخصیت‌های آپتیموس پرایم و مگاتران مورد استفاده قرار گرفته است. اما می‌توانید مطمئن باشید که به هیچ عنوان سعی نمی‌کند مانند سایر پریکوئل‌ها به اجبار داستان خود را به وقایعی که بعدها اتفاق می‌افتد متصل کند. انیمیشن Transformers One هرگز حوصله سربر نیست و ارتباط میان اورایون و D-16 حقیقتاً لذت‌بخش و دوست‌داشتنی به تصویر کشیده شده است. واقعا به نظر می‌رسد که این دو کاراکتر مدت‌هاست با یکدیگر دوست هستند. تماشای تغییر این رابطه و پیچش‌های داستانی که ترجیح می‌دهم برای کسانی که تا به حال Transformers ندیده‌اند اسپویل نکنم، واقعاً به یادماندنی و جذاب است. درد و عمق احساسات شخصیت‌ها را مشاهده خواهید کرد. دلیل تغییرات کاراکترهای اصلی داستان منطقی و باورکردنی‌ست. سکانس‌های نهایی این انیمیشن، چند تا از بهترین صحنه‌های اکشن سالی که گذشت را به ارمغان آوردند.

شماره ۸: Inside Out 2 (میانگین نمرات تمامی منتقدین و مخاطبین ۸.۷)

اینطور که به نظر می‌رسد احساسات بیشتر، موفقیت تجاری بیشتری دارد.

در جایگاه هشتم ماه عنوان برتر سال ۲۰۲۴ پیکسار قرار می‌گیرد. دنباله‌ای که همه نگران بودند شاید بیش از اندازه با تمرکز روی به دست آوردن موفقیت تجاری ساخته شده است؛ Inside Out 2! باید اعتراف کنم که حتی من نیز باور نداشتم، دنباله Inside Out داستان جذابی داشته باشد. با این وجود بسیاری از مخاطبین و اکثر منتقدان آن را موفقیتی غیر منتظره با داستانی پیچیده و جذاب خطاب کردند. در واقع Inside Out 2 همان کاری را کرد که Moana 2 موفق به انجام آن نشد؛ ادامه دادن داستان اورجینال با تقویت جوانب مختلف و ارتقای عمق شخصیت. این اثر نیز مانند نسخه اورجینال خود با احساسات مخاطب به بهترین شکل ممکن بازی می‌کند. کسانی که با مشکل عصبی پنیک اتک آشنایی دارند، نسخه‌ای وفادار به واقعیت این مانع بزرگ را مشاهده خواهند کرد. البته موفقیت تجاری باورنکردنی انیمیشن مذکور را نیز نمی‌توان نادیده گرفت! با فروشی معادل با یک میلیارد و ۶۲۹ میلیون دلار، چه کسی می‌تواند آن را نادیده بگیرد؟ بسیاری از منتقدین و مخاطبین باور دارند که Inside Out 2 بهترین دنباله‌ای بوده که پیکسار پس از Toy Story 3 ساخته است.

البته شاید در تعریف از آن کمی زیاده‌روی کرده باشم چرا که به جایگاهی برابر با قسمت اول Inside Out دست نمی‌یابد. بسیاری از سینماگران با احساسات جدید کمی مشکل دارند. در قسمت اول ما فهمیدیم که تمامی احساسات انسان از ۵ حس اصلی ریشه می‌گیرند. با این وجود، نویسنده‌ها به خوبی توانسته‌اند احساسات جدید را مورد استفاده قرار دهند (به خصوص نگرانی و استرس). من به شخصه دقیق و رئالیستیک بودن پنیک اتک حاضر در Inside Out 2 را تحسین می‌کنم چرا که روی مخاطب خود تاثیری ماندگار به جا می‌گذارد. حتی لحظات خنده‌دار حاضر در اثر مذکور نیز قدرتمندتر از نسخه اورجینال عمل می‌کنند. سرعت رخ دادن وقایع و پیشروی داستان نیز از قسمت اول بسیار بالاتر است. شما با انیمیشنی مواجه هستید که محدودیت‌های خود را شناخته و در محدوده خود با سرعت و قدرت می‌تازد.

شماره ۷: Robot Dreams (میانگین نمرات تمامی منتقدین و مخاطبین ۸.۷)

انیمیشنی که بر خلاف ظاهر دوست‌داشتنی و گرم خود، تجربه‌ای احساسی و عمیق می‌آورد.

انیمیشن Robots را به خاطر دارید؟ خب، عنوان Robot Dreams هیچ شباهتی به این اثر ندارد. طرفداران و مخاطبین صنعت انیمیشن بی‌صبرانه منتظر بودند تا عنوان مذکور را تماشا کنند. گفتن اینکه تمامی لحظات صبر کردن ارزشش را داشتند، حقیقت خالص است. درست همانند یکی دیگر از عناوین حاضر در لیست ما، داستان Robot Dreams بدون کلام بیان می‌شود. تنها با استفاده از کلمه Adorable می‌توان انیمیشن مورد نظر را توصیف کرد. عبارت دوست‌داشتنی برای بیان لذت حاصل از RD کافی نیست! شوخ طبعی ساده این انیمیشن شما را خوشحال می‌کنند در حالی که سکانس‌های غمگین و مالیخولیایی آن تأثیری قدرتمند و فراموش‌نشدنی به جا می‌گذارند. همانقدر که Robot Dreams می‌تواند سرگرم‌کننده و جذاب باشد، به همان اندازه باید انتظار شکسته شدن قلب خود را داشته باشید. این اثر به مخاطب خود کمک می‌کند تا درد واقعی و غیر قابل توصیف از دست دادن را درک کند و به تنهایی خود چیره شود. باید به خاطر داشته باشید که Robot Dreams تمرکز داستان خود را روی تنهایی قرار داده است.

با وجود ظاهر بامزه و دوست داشتنی آن، شما را در قلب احساسات حقیقی و دردهای خود قرار می‌دهد. واقعا باید درباره ظاهر فوق العاده این اثر صحبت کنیم. مخاطب برخی از روان‌ترین انیمیشن‌ها و سکانس‌های دوبعدی چند سال اخیر مواجه خواهد شد. سازنده‌ها هیچ وقت کار بسیار عجیب و متفاوتی انجام نمی‌دهند اما تا حد ترسناکی کیفیت خود را در بالاترین حد ممکن حفظ می‌کنند. توجه به جزئیاتی که با دقت و زیبایی بسیار برای مخاطب به ارمغان آورده شده، لذت‌بخش است. اگرچه عدم حضور دیالوگ برای بسیاری از سینماگران تازه و غیر عادی به نظر می‌رسد، اکثر مخاطبین تجربه‌ای جالب، متفاوت و جذاب را با تماشای این اثر به خاطر می‌سپارند. Robot Dreams برای روایت داستان خود، برخوردی بسیار مستقیم و خالی از سمبولیسن را انتخاب کرده است.

شماره ۶: Mars Express (میانگین نمرات تمامی منتقدین و مخاطبین ۸.۸)

شما می‌توانید از دنیای سایبر پانک انیمیشنی کشور فرانسه لذت ببرید.

تمامی کسانی که من را می‌شناسند می‌دانند یکی از صنایع محبوب سینمایی من، انیمیشن فرانسه است. این کشور برخی از بهترین، فوق‌العاده‌ترین و جذاب‌ترین عناوین انیمیشنی تاریخ را ساخته‌اند. از زمانی که CD Projekt Red با بازی Cyberpunk 2077 خود غوغا به پا کرد، علاقه و گرایش به سبک سایبر پانک افزایش یافته است. حالا نوبت به آن رسیده تا جرمی پرین با عنوان انیمیشنی سایبر پانک خود وارد رینگ شود. Mars Express اثری‌ست که کمتر کسی حاضر است آن را در لیست خود قرار دهد. ظاهر خاص و کارگردانی فوق العاده پرین این حقیقت را که انیمیشن مذکور اولین پروژه کارگردانی اوست را پنهان می‌کند. این اثر تا حدی بی‌نظیر مدیریت شده و عمل کرده که هیچکس نمی‌تواند در حین تماشای آن به تازه‌کار بودن کارگردان پی ببرد. بسیاری از منتقدین آن را تحسین کردند و حتی سایت Polygon آن را بهترین انیمیشنی که ندیده‌اید و نشنیده‌اید خطاب کرد. Mars Express توانسته به امتیاز ۱۰۰ درصد سایت راتن تومیتوز دست پیدا کند.

در واقع عنوان مذکور همان اثری‌ست که بسیاری از منتقدین و مخاطبین باور دارند که دیگر ساخته نمی‌شود؛ یک انیمیشن اورجینال و آماتور در سبک علمی تخیلی هیجانی با شخصیت‌های عمیق و پیچیده، صحنه‌های زیبا و خیره‌کننده و داستانی که تمرکز خود را روی نقد کردن زمان حال ما و به تصویر کشیدن آینده به هم ریخته احتمالی نسل بشر قرار می‌دهد. جرمی پرین با الهام از عناوین کلاسیک سبک نوآری چون Chinatown، The Long Goodbye و Kiss Me Deadly، انیمیشنی در سبک تک نوآر ساخته که مخاطبین خود را شوکه می‌کند. اگر شما بی‌صبرانه منتظر تجربه داستانگویی قدرتمند هستید که حرفی برای زدن دارد، تماشای شاهکاری مثل Mars Express برایتان الزامی‌ست. شبکه ۳ خبر فرانسه با فراهم کردن بودجه ساخت این اثر، عنوانی خاص و فراموش‌نشدنی را در سالی که اکثرمان فراموش خواهیم کرد برای مخاطبین به ارمغان آورده است.

شماره ۵: Chicken for Linda (میانگین نمرات تمامی منتقدین و مخاطبین ۹)

انیمیشنی که زیبایی و سادگی خلاقیت کودکانه را به بهترین شکل برای طرفداران به ارمغان آورد.

قصد داشتم برای جایگاه شمار ۵ از کشور فرانسه فاصله بگیرم اما عنوان خارق‌العاده Chicken for Linda مرا به سرزمین عشاق بازگرداند. صنعت انیمیشن فرانسه همواره در حال پیدا کردن راه‌های جدید برای نابود کردن انتظارات و ساختن تجربه تکرار نشدنی برای مخاطبین انیمیشن است. پروژه‌های کارتونی بی‌شماری وجود داشته که هرگز توجه و شهرتی که لیاقت آن را دارند به دست نمی‌آورند. تنها دلیل این موضوع هم ساخته شدن این عناوین در کشور فرانسه است. همانطور که می‌دانید محصولات سینمایی و انیمیشنی فرانسه به همه‌گیری و شهرت هالیوود یا انگلیس دست نیافته‌اند. با وجود اینکه در بسیاری از شرایط این آثار از رقبای اروپایی و آمریکایی خود برتر هستند. واقعا مهم نیست که زبان فرانسوی کمی عجیب است؛ اگر شما به تجربه عنوانی جذاب و خاص علاقه دارید و می‌خواهید چیزی را ببینید که هیچ کشور دیگری قدرت ارائه آن را ندارد، توجه و تمرکز خود را روی سرزمین ناپلئون قرار می‌دهید. مدت‌هاست که انیمیشن Chicken for Linda توجه مرا به خود جلب کرده است و حالا پس از انتظار فراوان بالاخره موفق به تماشای آن شدم.

عنوان مذکور اثر بسیار ساده‌ای است اما از این سادگی برای تقویت سطح کیفیت خود استفاده می‌کند. خنده‌دار است اما هیچ وقت آزاردهنده نمی‌شود و احساساتی است اما هرگز زیاده‌روی نمی‌کند؛ همین کنترل و مدیریت جوانب مختلف است که باعث می‌شود تجربه‌ای ایده آل و متعادل برای مخاطب شکل بگیرد. این اثر داستانی احساسی و عمیق درباره غم و عشق مادرانه را بیان می‌کند که واقعا باید آن را تماشا کنید. از لحاظ بصری، انیمیشن مورد نظر ما فرای تصور زیباست. هر فریم شبیه یک نقاشی است که تمام توجه و تمرکز شما را به خود جلب کرده و هرگز اجازه نمی‌دهد که فراموش کنید چه اثری را تماشا می‌کنید. استایل بسیار خاصی دارد که هویت و پرسونالیتی منحصر به فرد آن را به نمایش می‌گذارد.

شماره ۴: Wallace and Gromit Vengeance Most Fowl (میانگین نمرات تمامی منتقدین و مخاطبین ۹)

بازگشت قهرمانان کمدی استاپ موشن دنیای انیمیشن باشکوه و بی‌نظیر بود.

اثری به لذت بخشی پنیر در جایگاه چهارم ما قرار می‌گیرد. مخترع محبوب انگلیسی ما و حیوان خانگی وفادار او پس از مدت‌ها به پرده نقره‌ای بازگشته‌اند تا باری دیگر به تمامی مخاطبین یادآوری کنند که هیچکس نمی‌تواند مثل آنها ماجراجویی مملو از خنده و اتفاقات غیرمنتظره را به ارمغان بیاورد. تا مدت‌ها اخبار منتشر شده درباره این انیمیشن حس ناامیدی و نگرانی را در طرفداران ایجاد کرد. یکی از این اخبار که بسیاری از ما را وحشت‌زده کرد به اتمام رسیدن ذخیره خمیر استاپ موشن استودیوی Aardman، شرکت سازنده فرنچایز Wallace and Gromit، بود! این خبری در حالی منتشر شد که ما می‌دانستیم عنوان Wallace and Gromit Vengeance Most Fowl در دست ساخت قرار دارد. بسیاری از تئوریسین‌ها باور داشتند که اثر مذکور هرگز ساخته نخواهد شد. با این وجود کمپانی Aardman توانست محصول قدرتمند خود را در تاریخ انتشار دقیق آن، عرضه کند؛ این است قدرت مدیریت و ارائه راه حل برای بحران بزرگ‌ترین شرکت استاپ موشن اروپا. استودیو Aardman کمپانی‌ست که تاکنون در هیچ یک از آثار خود با شکست مواجه نشده است.

شخصیت منفی غیر منتظره محبوب ما بازگشته تا زندگی مخترع و سگ وفادار داستان را به یک جهنم واقعی تبدیل کند. در صورتی که با داستان و وقایع مربوط به Wallace and Gromit آشنایی ندارید باید به این موضوع اشاره کنم که دشمن اصلی آنها یک پنگوئن پلید و نابغه است. داستانگویی این اثر تا حد باورنکردنی دقیق انجام شده و شما می‌توانید لذت سازندگان از ساخت آن را احساس کنید. متاسفانه از میان تمامی آثار حاضر در این لیست کمتر به Wallace and Gromit Vengeance Most Fowl می‌پردازم چرا که اثری به شدت عامه پسند است و ارزش تماشا کردن دارد. اگر می‌خواهید تا سرحد ممکن سرگرم شوید و با تماشای انیمیشنی خارق‌العاده تجربه‌ای دلنشین را برای خود انتخاب کنید، عنوان Wallace and Gromit سال ۲۰۲۴ را به شما پیشنهاد می‌کنم.

شماره ۳: Flow (میانگین نمرات تمامی منتقدین و مخاطبین ۹.۱)

هر لحظه از این انیمیشن خارق‌العاده و باورنکردنی است؛ بهترین استایل هنری حاضر در این لیست.

ما در سال ۲۰۲۲ شاهد ساخته شدن و عرضه بازی فوق‌العاده‌ای به نام Stray بودیم؛ اثری غیرمنتظره که تجربه‌ای متفاوت و منحصر به فرد را برای بازیکنان به ارمغان آورد. حالا نوبت به آن رسیده تا صنعت انیمیشن نیست از شخصیت اصلی صامت و پشمالوی دوست‌داشتنی خود رونمایی کند. بله، داستان عنوان انیمیشنی قرار گرفته در جایگاه سوم ما روی گربه‌ای تمرکز می‌کند که در طول وقایع فیلم، یک کلمه نیز حرف نمی‌زند. حتی اگر با کیفیت ۴۸۰ نیز Flow را تماشا کنید، می‌توانید از کیفیت آن لذت ببرید؛ اینگونه است که المان‌های بصری همچون شعری بی‌نقص و دلربا، مخاطب را جذب خود می‌کنند و اجازه می‌دهند شما در دنیایی متفاوت و صد برابر زیباتر از جهان خودمان قدم بزنید. Flow یک انیمیشن نفس‌گیر است که می‌تواند به صورت همزمان هیجان‌انگیز، استرسی و احساسی باشد (آن هم بدون گفتن یک کلمه!). هیچ دیالوگی در تمام طول فیلم گفته نمی‌شود و با این وجود، شما حتی یک لحظه هم از داستان فاصله نمی‌گیرد و با تمام وجود وقایع را دنبال می‌کنید.

به همین دلیل است که به نظر من چیزی که سازنده‌های عنوان Flow موفق به ساخت آن شده‌اند، فرای تصور تحسین‌برانگیز است! روایت چنین داستان عمیق و جذابی بدون دیالوگ باورنکردنی می‌باشد. زمانی که در دانشگاه سینما مطالعه می‌کردم به ما گفتند که هدف اصلی آثار سینمایی به تصویر کشیدن است، نه گفتن. در واقع قانون اول هنر سینما Show! Not tell! است. با در نظر گرفتن این موضوع، Flow توانسته به بهترین شکل ممکن وظیفه خود را انجام داده و به مخاطب نشان دهد که برای بیان داستانی خارق‌العاده نیازی نیست تک تک جزئیات را برای مخاطب شرح و توضیح دهید. من درک می‌کنم که این اثر، به خاطر عدم استفاده از دیالوگ، در بسیاری از لیست‌های برتر قرار نگیرد اما حقیقت این است که Flow نام خود را میان بهترین‌ها حکاکی می‌کند.

شماره ۲: Look Back (میانگین نمرات تمامی منتقدین و مخاطبین ۹.۲)

آسیا با انیمه Look Back به معنای واقعی قدرت‌نمایی کرد و نشان داد می‌تواند میان بهترین‌ها قرار بگیرد.

بالاخره رسیدیم به شماره ۲ و کسی که فاصله چندانی با جایگاه اول ندارد. در واقع اگر بخواهیم از دید منتقدین و مخاطبین به این اثر نگاه کنیم هیچ تفاوتی از لحاظ کیفیت میان آن و شماره یک وجود ندارد. انیمیشن Look Back از دقیقه اول قلب شما را به دست خواهد آورد. با وجود مدت زمان مشخص شده برای این انیمه، افراد بی‌شماری وجود دارند که آن را ارتباطی مستقیم با روح خود خطاب کرده‌اند. اگر شما از خلق چیزهای مختلف لذت ببرید (این خلوقات می‌توانند نوشته، تصویری یا حتی موسیقایی باشند)، Look Back شما را در سطحی بسیار شخصی و عمیق تحت تاثیر قرار می‌دهد و ارتباط عمیقی با مخاطب خود برقرار می‌کند. داستانی داستان احساسی و از صمیم قلب در انتظار شماست که پیچیدگی‌های زندگی یک هنرمند را ه تصویر می‌کشد. دوستی میان دو شخصیت اصلی داستان در مرکز توجه قرار می‌گیرد. در نظر داشته باشید که عنوان مذکور تا لحظه تیترا شما را به نقطه‌ای می‌رساند که احساساتی و غمگین می‌شوید. این اثر درگیری‌ها و سختی‌هایی که یک هنرمند پشت سر می‌گذارد را به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده است.

شما می‌توانید آن را برای تمامی اشخاصی که از لحاظ خلاقیت خود را وقف کاری می‌کنند اختصاص دهید؛ این وفاداری به هنر می‌تواند تنها یک سرگرمی باشد یا به صورت حرفه‌ای انجام شود. انیمیشن Look Back در هر فریم دریایی از زیبایی را برای مخاطبین خود به ارمغان می‌آورد. شات‌های فوق العاده بی‌شماری وجود داشتند که من می‌خواستم تک تک آنها را به شما نشان دهم اما چنین چیزی با فرمت مقاله من امکان‌پذیر نیست. انیمه مذکور اقتباسی مستقیم است از یک مانگای تک قسمتی و تنها یک ساعت از وقت شما را به خود اختصاص می‌دهد. کوتاه بودن این اثر باعث می‌شود بررسی و آنالیز آن بدون اسپویل شدن جزئیات تقریباً غیرممکن شود. تحت هیچ شرایطی فرصت تماشای Look Back را از دست ندهید.

شماره ۱: The Wild Robot (میانگین نمرات تمامی منتقدین و مخاطبین ۹.۲)

اگر اعماق پتانسیل انسانیت، محبت و همدردی نسل بشر را ببینید، کافی‌ست The Wild Robot را ببینید.

فکر می‌کنم همه ما می‌دانستیم چه عنوانی در جایگاه شماره اول قرار می‌گیرد. از لحظه انتشار تاکنون، انیمیشن The Wild Robot توانسته در مرکز توجه تماشاگران، دوستداران و طرفداران انیمیشن باقی بماند. شرکت DreamWorks از آن کمپانی‌هایی است که آثارشان یا خارق‌العاده بوده یا افتضاح و حوصله سر بر! من فقط خوشحالم که این استودیوی بااستعداد توانست سال ۲۰۲۴ خود را با اثری فراموش‌نشدنی و بی‌نقص به پایان برساند. بسیاری از منتقدین و مخاطبین تا حدی این عنوان را دوست داشتند که آن را بهترین انیمیشن DreamWorks خطاب می‌کنند. جالب اینجاست که این شاهکار کارتونی توسط کارگردان How to Train Your Dragon ساخته و مدیریت شده است. بسیاری از مردم زمانی که حیوانات سخنگو را در تریلر دیدند کمی ناامید شدند. موجودات سخنگو در این انیمیشن نه تنها آزاردهنده نیستند بلکه تجربه شما را بهتر می‌کنند. the Wild Robot یکی از آثاری‌ست که مخاطب خود را از اولین لحظه تا پایان داستان مدهوش خود می‌کند. شما بدون شک داستان‌هایی مشابه این عنوان دیده‌اید اما هیچ یک از آنها اینگونه روایت نشده‌اند.

همانطور که بسیاری از شما با تماشای تریلر انیمیشن مذکور متوجه شده بودید، استایل هنری این اثر تا حدی باورنکردنی است که می‌توانید زیبایی آن را با شاهکار Puss in Boots The Last Wish مقایسه کنید. اکثر سینماگران قبول دارند که امسال اسکار بهترین انیمیشن باید به همین اثر تعلق بگیرد. متاسفانه این فیلم آخرین عنوانی خواهد بود که توسط استودیوی خصوصی DreamWorks ساخته می‌شود… از این به بعد تمامی عناوین این شرکت توسط کمپانی‌ها و استودیوهای دیگر ساخته خواهند شد… من به شخصه امیدوارم که این خبر صحت نداشته باشد، چرا که این تصمیم می‌تواند برای کیفیت و خلاقیت آثار DreamWorks مخرب باشد… بدون شک The Wild Robot پایان عصر مهمی از فعالیت درخشان کمپانی غول سبز مهربان ماست. من فقط امیدوارم که این اثر آخرین انیمیشن درخشان و خاص استودیوی DreamWorks نباشد.

امیدوارم از این مطلب لذت برده باشید. آیا انیمیشنی بود که شما حاضر بودید در این لیست قرار دهید؟ پیشنهادات خود را در بخش نظرات به اطلاع ما برسانید. در صورتی که به مطالعه ۱۰ فیلم برتر کمدی سال ۲۰۲۴ علاقه دارید، وارد این لینک شوید.

منبع: گیمفا