به خاطر انیمیشن Moana 2 از دیزنی شکایت شد

به خاطر انیمیشن سینمایی Moana 2 و عدم رعایت قانون کپی‌رایت از دیزنی شکایت شده است.

انیمیشن سینمایی «موآنا ۲» همانطور که از عنوان آن مشخص است، دنباله‌ای برای انیمیشن سینمایی «موآنا» محصول سال ۲۰۱۶ میلادی به شمار می‌رود که در اواخر سال ۲۰۲۴ میلادی به روی پرده سینماها آمد و توانست عملکرد خوبی در گیشه داشته باشد و به فروش قابل توجهی دست پیدا کند.

انیمیشن سینمایی «موآنا ۲» در همان ابتدای اکرانش موفق شد تا خودش را جزو پرفروش‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۴ میلادی قرار بدهد و این در حالی است که این اثر در دسته‌های بهترین انیمیشن سال و همچنین بهترین آهنگ اورجینال نیز جزو مدعی‌های اصلی در مراسم‌های جوایز مختلف از جمله مراسم اسکار است.

حالا نیز از کمپانی دیزنی به خاطر انیمیشن سینمایی «موآنا ۲» و به دلیل نقض کپی‌رایت شکایت شده است. با این حال، این اولین باری نیست که چنین شکایتی از دیزنی می‌شود و قبلا برای آثاری همچون فیلم لایو اکشن Beauty and the Beast محصول سال ۲۰۱۷ و فرنچایز Pirates of the Caribbean نیز چنین شکایت‌هایی از دیزنی شده است.

بنا بر گزارش‌های تازه منتشر شده، انیمیشن ساز باک وودال از دیزنی به خاطر نقض کپی‌رایت خواستار ۱۰ میلیون دلار یا ۲.۵ درصد از فروش کل انیمیشن «موآنا ۲» شده است. باک وودال مدعی است که انیمیشن‌های «موآنا» از فیلم‌نامه او برای فیلمی به نام Bucky کپی برداری کردند، فیلم‌نامه‌ای که او در سال ۲۰۰۳ میلادی به همراه یک تریلر مفهومی و دیگر موارد به مدیر توسعه شرکت Mandeville Films یعنی جنی مارکیک داده، شرکتی که قراردادی با دیزنی نیز داشت.

باک وودال قبلا نیز از انیمیشن اصلی «موآنا» شکایت کرده بود اما از آنجا که آن پرونده دیر تشکیل شده بود، رد شد. حالا این دومین تلاش باک وودال برای شکایت از دیزنی است. با این حال، رسیدگی به این چنین پرونده‌ای ممکن است سال‌ها طول بکشد.

