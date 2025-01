در حالی که هنوز هیچ چیزی به صورت رسمی تایید نشده است، به استناد نشانه‌های موجود انتظار داریم انیمه‌ی JoJo’s Bizarre Adventure به زودی با اقتباسی از قسمت هفتم (Steel Ball Run) باز گردد.

انیمه‌ی JoJo’s Bizarre Adventure همچنان در جلب توجه مخاطبان موفق بوده است و اکنون به نظر می‌رسد این مجموعه با اقتباس جدیدی بازگردد. پس از سالی موفق برای این مانگا با انتشار بخش جدید The JOJOLands، شایعات در مورد یک اقتباس جدید از این مجموعه خبرساز شده است. اما با توجه به ساخت اولین فیلم لایو اکشن از Thus Spoke Kishibe Rohan برای عرضه در سال ۲۰۲۵ طرفداران بیشتر منتظر انتشار این فیلم هستند. مانگای Thus Spoke Kishibe Rohan یک اسپین آف از Diamond Is Unbreakable است که قسمت چهارم مانگای سریالی JoJo’s Bizarre Adventure است. با توجه به اینکه این مانگا قبلاً به عنوان یک سریال تلویزیونی موفق بوده است، طرفداران این فرنچایز مشتاقانه منتظرند تا ببینند چگونه این اقتباس جدید دنیای ترسناک و اسرارآمیز روهان را به پرده سینما می‌آورد.

اخبار سینما ، انیمه ، تریلر فیلم ، فیلم و سریال

Diamond Is Unbreakable, JoJo’s Bizarre Adventure, Steel Ball Run, Thus Spoke Kishibe Rohan

منبع متن: gamefa