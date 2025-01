ویکند به تازگی از جنا اورتگا در فیلم Hurry Up Tomorrow صحبت کرده است.

جنا اورتگا با نقش آفرینی در سریال موفق Wednesday با پخش در سال ۲۰۲۲ میلادی، توانست به شهرت بسیار زیادی دست پیدا کند. ایبل تسفی، که بیشتر با نام ویکند شناخته می‌شود، قرار در اواخر ماه ژانویه آلبوم جدید و مورد انتظار خود با نام Hurry Up Tomorrow را منتشر کند و این فیلم نیز به عنوان دنباله داستان آلبوم عمل می‌کند. مدتی بعد از تایید ساخت Hurry Up Tomorrow، حضور جنا اورتگا در این فیلم تایید کرد و حالا به تازگی ویکند با تحسین نقش آفرینی این بازیگر گفت:

جنا عمق زیادی به شخصیت اضافه کرد، صحنه‌ای بود که من و تری به همدیگه نگاه می‌کردیم و گفتیم این سکانس روی کاغذ احمقانه است، اصلا می‌توانیم آن را اجرا کنیم؟ جنا ایده‌ای را مطرح و به بهترین نحو ممکن آن را اجرا کرد، بسیاری از دیالوگ‌های او تمرین شده نبود و به همین دلیل واکنش‌های من در آن سکانس کاملا واقعی هستند.

سکان کارگردانی فیلم Hurry Up Tomorrow در دستان تری ادواردز شولتز است که سابقه ساخت آثاری مانند Krisha و It Comes at Night را در کارنامه خود دارد. او همراه با رضا فهیم و ویکند، فیلمنامه این اثر را نیز قلم زده است. علاوه‌بر جنا اورتگا و ویکند، بری کیوگن، گبی بارت و چارلی دی‌آملیو در Hurry Up Tomorrow حضور خواهند داشت.

Hurry Up Tomorrow برای اکران در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۲۵ (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴) برنامه‌ریزی شده است.

