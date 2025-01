وبسایت و اکانت رسمی انیمه‌ی DanMachi در شبکه‌ی ایکس در اطلاعیه‌ای از ادامه‌ی فصل پنجم این انیمه در بهار ۲۰۲۵ خبر دادند.

پخش این انیمه که با اسم “Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon” نیز شناخته می‌شود از قسمت ۱۲ به بعد با تاخیر مواجه شده است و قرار است در بهار سال ۲۰۲۵ شاهد انتشار قسمت های باقی مانده از فصل پنجم آن باشیم. پیش‌تر در تاریخ ۲۴ دسامبر اعلام شد که پخش قسمت ۱۲ به دلیل مشکلات تولید به تعویق افتاده است، و تاریخ دقیق پخش این قسمت هنوز مشخص نیست.

DanMachi, Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon

